Sono risultati positivi due calciatori della Casertana scesi ieri in campo nella partita contro la Viterbese, valevole per il campionato di Serie C Girone C. Si tratta, fa sapere il club rossoblu, di due dei tre calciatori sottoposti ieri a tampone dall'Asl di Caserta nell'immediato prepartita del match «a causa dell'evidente stato febbrile».

Ieri la Casertana contava già 15 calciatori positivi e tre risultati negativi ai precedenti tamponi ma con la febbre, e alla luce di ciò aveva chiesto, inutilmente, il rinvio della gara. La partita, iniziata con 45 minuti di ritardo per permettere l'esecuzione dei tamponi, è stata disputata dalla Casertana schierando solo 9 giocatori ed è stata vinta dalla Viterbese per 3-0.

Ultimo aggiornamento: 11:20

