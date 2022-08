Scatta l’allarme Turris, cinquina Picerno: «Sono arrabbiato e dispiaciuto»

Ancora tante ombre per la Turris. Probabilmente più di quante ne fossero state messe in conto perché fisiologicamente legate all’avvio di un nuovo corso. Nell’allenamento congiunto del Liguori contro il Picerno dell’ex Emilio Longo i corallini incassano una sonora cinquina (5-3 il finale) che ha fatto scattare più di un campanello d’allarme (nel posto partita Max Canzi ha parlato di evidente «blackout, da dimenticare»). Nella domenica in cui avrebbe dovuto avere inizio la stagione ufficiale, la Turris – complice un mercato che a stretto giro dovrebbe registrare almeno un paio di interventi decisivi – dà la sensazione di non aver ancora maturato una precisa identità con annessi equilibri e meccanismi (lo stesso Canzi, a margine del test, ha parlato di «esperimenti in corso»).

Come con la Gelbison, il tecnico corallino opta per un iniziale 4-3-2-1 (poi convertito in un 3-4-1-2 ad inizio ripresa), con Giannone e Santaniello (parso un tantino avulso) larghi alle spalle di un evanescente Longo. Ancora out Leonetti per un affaticamento muscolare («Si aggregherà la prossima settimana», ha poi assicurato Canzi nel post partita).

La Turris la sblocca all’11’ con Acquadro, che rimedia e realizza una punizione da posizione centrale. Il pari Picerno è immediato: porta la firma di Kouada, che infila Perina con una (non irresistibile) conclusione al volo. Al 17’ è efficace la risposta del portiere corallino sulla mezza girata di Pitarresi, che un minuto più tardi fa però centro con una precisa conclusione dal limite: 2-1 Picerno. Il tris lucano arriva al minuto 22: lo propizia un velenoso pallone perso da Frascatore che innesca la ripartenza ospite poi finalizzata da Kouda, ancora lui. Perina evita il poker al minuto 27 con un gran bell’intervento su Esposito, al tiro dopo un’azione tutta di prima dei suoi, ma nulla può – due minuti più tardi – sulla conclusione morbida dello stesso Esposito, che – complice una deviazione – si insacca per il 4-1 lucano. Invernizzi accorcia le distanze al 32’ realizzando da posizione defilata sfruttando una sponda di Longo. Il 4-3 arriva al 34’, innescato da un ottimo recupero di Manzi e realizzato da Giannone dopo un velo di Longo.

Nella ripresa, subito Finardi per Longo. Undici minuti e Perina sventa su Esposito con una efficace chiusura in corner. Al minuto 22 nel Picerno dentro Vivacqua, Finizio e De Ciancio per Golfo, Novella e Kouda; nella Turris Vitiello per Ercolano e Di Franco per Invernizzi. Ancora cambi al minuto 35: nella Turris dentro Nocerino e Stampete per Santaniello e Ardizzone; nel Picerno Montesano e Pagliai per Guerra e De Franco. Il definitivo 5-3 arriva al minuto 43: è di nuovo Esposito, che insacca da distanza ravvicinata con un colpo da biliardo e firma la seconda doppietta di giornata.

L’analisi di Canzi – «Oggi la nostra partita è cominciata alle 18.40. Diciamo che in precedenza c’è stato un evidente blackout. Dimentichiamolo, anche perché se fossimo realmente questi avremmo problemi ben più gravi. Fortunatamente però non è così, non siamo questi. Da un lato quindi mi arrabbio, ma dall’altro sono contento che queste cose capitino adesso, sul piano tecnico-tattico come su quello mentale». In attesa della prossima settimana, che dovrebbe registrare la svolta decisiva nella trattativa con il baby Boccia ed un’apertura importante col francese Taugourdeau, mister Canzi continua a provare sul campo soluzioni alternative: «Sto facendo ancora esperimenti: ho provato a giocare col trequartista e due attaccanti e con due trequartisti. Tutti esperimenti la cui riuscita dipende non solo da noi ma anche dalle caratteristiche degli avversari». Rabbuiato per il sonoro ko coi lucani: «Non sono deluso né preoccupato, ma nemmeno sereno. Sono arrabbiato e dispiaciuto, perché prendere quattro gol in un tempo mi uccide».

Rosario Primicile su mercato e obiettivi – «La Turris quest’anno parte da una base solida, ma è comprensibile che con un allenatore nuovo e 5-6 elementi nuovi ci voglia del tempo per consolidarci. Quindi non sono affatto preoccupato: il nostro obiettivo resta quello di migliorare la classifica dello scorso anno. Cinque gol di oggi campanello d’allarme? Meglio prenderli in amichevole, così c’è tutto il tempo per migliorarci. Poi sta al mister lavorare per correggere eventuali difficoltà». Sul mercato: «Abbiamo a disposizione un budget importante cui, sponsor o non sponsor, si legano precisi obiettivi e strategie. Il presidente è una persona determinata che vuol migliorare i risultati dello scorso anno e proseguire nel processo di crescita anche in questo terzo anno di C. lo dimostra il fatto che abbiamo in organico diversi calciatori che in carriera hanno fatto tanta C e anche B. Stiamo lavorando bene e in maniera oculata. Esempio? È una nostra creatura. Per il momento si sta allenando con noi. Vedremo».