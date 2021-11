Sediolini divelti durante derby con Turris: Avellino multato, dovrà risarcire

Multa di cinquecento euro all’Avellino dopo il derby del Liguori contro la Turris, vinto in rimonta dagli uomini di Braglia e valso il quinto posto in classifica, ad una lunghezza proprio dai corallini. Il club irpino è stato sanzionato dal Giudice Sportivo «per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto 12 seggiolini all'interno della tribuna del settore ospiti, come da documentazione fotografica». Domenica erano circa 300 i supporters biancoverdi presenti a Torre del Greco, tutti sistemati nel settore Distinti, interamente riservato alle tifoserie ospiti.

La sanzione inflitta al club irpino prevede anche l’«obbligo di risarcimento, se richiesto». Richiesta che sarà formalizzata proprio sulla base della documentazione fotografica già acquisita dal Giudice Sportivo.