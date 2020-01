La smania di Eziolino Capuano, che darebbe chissà cosa per avere a disposizione due o tre elementi nuovi per la sfida di domenica, cozza con la prudenza e le strategie di Carlo Musa e Aniello Martone. In un mercato che stenta a decollare pure altrove, infatti, si stanno in questa fase registrando più sondaggi a vuoto che conclusioni reali. Segnale evidente di una difficoltà oggettiva nel far circolare moneta in una sessione invernale dove lo scambio resta la forma più gettonata per realizzare affari. Cosa che, avendo deciso di non sperperare chissà quali cifre per un campionato in cui la massima aspirazione potrebbe essere quella di un dignitoso piazzamento nei playoff, vorrebbe fare anche l'Avellino. Lo scarso appeal dei calciatori in uscita, tuttavia, sta complicando di molto qualsiasi discorso.

A compromettere la trattativa con la Carrarese per il portiere Francesco Forte, ad esempio, è stata anche la volontà dei canarini di rifiutare in partenza uno scambio, a parziale contropartita, con Abibi. Il ds toscano Gianluca Berti ha ieri chiuso per l'ultima volta la porta ad un'uscita dell'ex Casertana. Da qui la necessità di Musa di virare altrove. Scartato il laziale Marius Adamonis, in pole c'è sempre Andrea Dini, 23enne del Trapani che dovrebbe rientrare dal prestito al Parma per essere dirottato in Irpinia. Più intrigante, ma anche più costosa, è la pista che porta a Jacopo Furlan, 26 anni del Catania dove è in corso la smobilitazione. Tardivo sembra essere stato invece il sondaggio con la Fiorentina con Michele Cerofolini, 19enne che avrebbe garantito il minutaggio ma è già promesso sposo della Casertana.

Avendo promesso a Capuano di consegnarli almeno un difensore entro domani, Musa e Martone hanno ieri stretto il cerchio per Francesco Bertolo, 29enne ex Fondi. La conferma è arrivata dal ds del Picerno Giuseppe De Filippis che nel pomeriggio ha parlato a Rpn: «L'Avellino ci ha chiesto il calciatore - ha ammesso - ma ci ha proposto giocatori che non ci interessano (Alfageme, Albadoro o Njie). Se il giocatore vuole partire, per noi può andare ma non con scambi. Solo cash, niente contropartite. Non tratteniamo nessuno controvoglia». Le parti, nel corso della serata, si sono notevolmente avvicinate e oggi è attesa la fumata bianca anche se ieri Musa e Martone hanno percorso pure strade alternative perché Capuano ha chiesto più innesti. Ad Angelo Tartaglia, ex Andria in uscita dal Novara, è stata rinnovata la proposta di un contratto fino al 30 giugno del 2021. In questo caso sarà direttamente il calciatore a trattare la rescissione con i piemontesi così come Simone Ciancio, terzino classe 87 della Carrarese. Esattamente come il Picerno, ieri anche la Viterbese ha rifiutato lo scambio tra Zhivko Atanasov e Njie Fallou. Il classe 1991 ex Juve Stabia, che vanta ben quasi 90 presenze in Serie C ed è reduce da due anni e mezzo con la maglia gialloblù, può arrivare esattamente come Bertolo solo in cambio di un indennizzo. Questo il quadro delle trattative per portare almeno due difensori, di cui uno prima di domenica, alla corte di Capuano.

Più o meno lo stesso input è stato dato per l'attacco dove domenica Capuano avrà a disposizione il solo Albadoro. Anche qui, però, bisogna agire con cautela perché chi deve vendere non ha alcuna intenzione di svendere. E' il caso del Teramo che per Pietro Cianci continua ad alzare il prezzo anche perché l'ex Novara ha uno stuolo di pretendenti. Tutto questo malgrado la volontà del calciatore e del suo agente, Alberto Bergossi, che spingono per la soluzione Avellino. Anche per questa ragione, rompendo gli indugi e il silenzio con l'avvocato De Rosa, Musa si è rifatto vivo con la Virtus Entella per Salvatore Caturano. In questo caso la concorrenza più agguerrita è quella del Padova ma l'Avellino, guardando in prospettiva futura, ha alzato l'offerta per accontentare Capuano. Di conseguenza, dovendosi guardare intorno ma anche provare a lanciare messaggi verso altri obiettivi sensibili, la dirigenza irpina ha ieri sondato il terreno con il Vicenza per Andrea Saraniti, chiesto anche dal Potenza. L'attaccante è in uscita dal club biancorosso dove si sogna addirittura l'arrivo di Matteo Ardemagni che lascerà Ascoli ma ha sempre Frosinone e Livorno come possibili mete per restare in cadetteria. Il contatto telefonico con l'esterno Francesco Fedato, infine, è stato ancora una volta interlocutorio perché tra domanda e offerta persiste una certa distanza.

