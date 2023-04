Con il morale sotto i tacchi, il fiato corto nei polmoni di diversi calciatori e le bende a coprire i tanti acciacchi provocati da un disastroso girone di ritorno, la squadra di Massimo Rastelli si presenta in prossimità del traguardo della stagione regolare in condizioni non certo brillanti.

Uno status di emergenza che perdura da almeno due mesi ed è cessato, solo apparentemente, con i rientri in gruppo della scorsa settimana di Trotta, Mazzocco, Benedetti e Dall'Oglio. Recuperi importanti sotto l'aspetto numerico ma che, all'atto pratico di una partita che mette in palio il risultato di una stagione, possono al massimo essere considerati come degli elementi da utilizzare part time. Un ulteriore grattacapo per l'allenatore di Pompei che, oltre allo squalificato D'Angelo la cui assenza sarà compensata dal rientro di Casarini, contro il Monterosi dovrà fare a meno dei lungodegenti Russo, Kanoute e Aya ormai già in vacanza con le loro stampelle o le loro cartelle cliniche. Sul blocco degli appunti dello staff tecnico, invece, in queste ore si continuano ad annotare ipotesi di formazione onde evitare di sbagliare pure la minima mossa in quello che, probabilmente, sarà l'ultimo atto di una stagione travagliata e negativa.

Sospeso nel limbo della classifica con l'incubo di finire nella zona playout, ma con uno spiraglio ancora aperto sulla zona playoff, l'Avellino è chiamato a chiudere la stagione con un risultato positivo onde evitare, nella migliore delle ipotesi, di ritrovarsi salvo per l'aiuto altrui o, nella peggiore delle casistiche, di finire a giocarsi la permanenza nella terza serie allo spareggio.

APPROFONDIMENTI Avellino in caduta libera, ora rischia Rastelli Avellino, Rastelli: «Non mi dimetto». Spunta l'ipotesi del ritiro Turris-Viterbese per blindare la salvezza: «Voglio ferocia in campo»

Pensiero fisso che sta letteralmente togliendo il sonno a Massimo Rastelli, finito nel mirino dei tifosi e della società dopo i recenti risultati negativi che fanno traballare persino la sua panchina in prospettiva futura. Tema che, al triplice fischio di Leonardo Mastrodomenico di Matera, sarà tra gli argomenti più dibattuti non solo tra i tifosi. Contro il Monterosi degli ex Bittante, Forte e Di Paolantonio, Rastelli si ritrova a dover pianificare una serie di staffette soprattutto tra mediana e attacco.

Nella zona nevralgica del campo, infatti, il match di Andria ha palesato un Matera con il fiatone. Quanto basta per far scattare l'allarme nel tecnico che, esattamente come avvenuto al Degli Ulivi, tra Dall'Oglio e Mazzocco appare intenzionato a programmare la più classica delle staffette. Di conseguenza come alternativa, ma la tentazione di lanciarlo dall'inizio aumenta sempre di più, stanno salendo le quotazioni del giovane Maisto anche perché di Garetto si sono perse le tracce da tempo.



Coperta solo apparentemente lunga anche nel reparto avanzato in cui l'unica certezza è data da Marconi chiamato a guidare un reparto dalle polveri bagnate in cui Tounkara ha avuto una crisi di rigetto mentre Gambale si è letteralmente eclissato nel girone di ritorno. Di Gaudio e Trotta, invece, sono fin qui stati due protagonisti mancati di un campionato che ai nastri di partenza li annoverava tra i big del raggruppamento.

Attese andate deluse soprattutto dall'esterno siciliano che, tormentato dai suoi malanni fisici, è sceso in campo solo 16 volte e messo a referto un solo gol contro il Foggia e un assist a Castellammare. Meglio, ma comunque con uno score sempre deludente, è andata per Marcello Trotta entrato per sei volte nel tabellino dei marcatori e cinque in quella degli assist. Numeri insufficienti per entrambi ma soprattutto per un Avellino rimasto sempre con le ali tarpate. Recuperato anche Trotta solo la scorsa settimana alla causa, domenica l'ex Triestina partirà quasi certamente dal primo minuto indipendentemente se Rastelli opterà per il 4-3-1-2 come ad Andria, con Di Gaudio a supporto delle due punte, o nel più classico 4-3-2-1 che lo vedrebbe agire in tandem con l'ex Carpi a sostegno di Marconi.