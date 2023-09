Finalmente si è conclusa la telenovela per il match di lunedì contro il Brindisi. La partita si giocherà a Picerno, a porte chiuse. «L'incontro di calcio Brindisi-Benevento del prossimo 25 settembre (calcio d'inizio alle 20.45, ndr) che, per sopraggiunta indisponibilità dello stadio "Iacovone" di Taranto, si terrà presso lo stadio "Donato Curcio" di Picerno, avverrà in assenza di pubblico. Lo ha disposto - recita una nota diffusa dal Ministero dell'Interno - il prefetto di Potenza Michele Campanaro, all'esito della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, durante la quale erano presenti il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza, il vice sindaco di Picerno e il direttore esecutivo della società sportiva Brindisi».

Nel frattempo gli uomini di Andreoletti non hanno avuto neppure il tempo di godersi il terzo risultato utile di fila che è valso il quarto posto in graduatoria, seppure in condominio con il Picerno: ieri mattina erano già all'antistadio «Imbriani» per preparare la sfida contro i salentini. E dall'infermeria arrivano altre buone notizie. Perché Agazzi ieri si è unito al gruppo e si è allenato insieme a coloro che non sono scesi in campo contro il Taranto (disputando anche la partitella finale), mentre Improta ha cominciato a lavorare con la palla. Entrambi hanno messo nel mirino la gara interna con il Crotone del primo ottobre. Anzi, per Agazzi, che ha avvertito buone sensazioni, ci sarebbe anche l'opportunità di una convocazione per il match di lunedì con il Brindisi, ma solo per fargli sentire il profumo del campionato e vivere le emozioni del ritiro pre-gara con i compagni.

I titolari con il Taranto hanno effettuato una seduta in prevalenza di scarico, mentre tutti gli altri si sono dedicati a una seduta completa con sgambatura conclusiva alla quale hanno partecipato anche Ciano, Sorrentino e Alfieri, già in panca nell'ultima uscita ma non utilizzati. Ormai l'emergenza in casa Benevento, facendo i dovuti scongiuri, può dirsi rientrata, anche se bisogna mettere a regime dal punto di vista atletico tutti gli elementi recuperati poco alla volta. Tra nuovi acquisti (Terranova, Ciciretti) e guarigioni (Alfieri, Ciano, Sorrentino, Agazzi, Improta) ci sarà un gran bel lavoro da sobbarcarsi per il preparatore Molteni e i suoi collaboratori. Presto, però, Andreoletti avrà problemi d'abbondanza, alcuni dei quali si sono riproposti già con il Taranto. Tanto per fare un esempio, il tecnico avrebbe voluto concedere l'ultimo spezzone di gara a Ciciretti (che ha mandato a scaldarsi così com'era accaduto a Caserta), ma il gol con cui gli ionici hanno accorciato le distanze gli ha fatto giustamente cambiare idea. A quel punto ha dovuto inserire El Kaouakibi per rinforzare la corsia destra con un difensore in più e aggiungere qualche centimetro in ottica palle inattive.

Comminata, infine, dal giudice sportivo una multa di 200 euro al Taranto per danneggiamento, da parte dei suoi sostenitori, di tre porte dei servizi igienici e di tre sediolini all'interno del settore ospiti del «Vigorito». Il Benevento può chiedere risarcimento danni.

Designato, intanto, l'arbitro della contesa: a Picerno contro il Brindisi dirigerà il 29enne quarto anno Niccolò Turrini di Firenze. Nessun precedente con il Benevento (solo uno da quarto uomo lo scorso anno al «Vigorito» nello 0-0 contro il Como), ne ha però due con la Primavera giallorossa. Non si tratta di un fischietto casalingo: nel suo score più successi esterni (12) rispetto a quelli interni (10), anche se prevalgono i pareggi (14). Assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto uomo Marco Giordano di Matera.