La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Serie C, che partirà domenica 27 settembre e concluderà la fase regolare il 25 aprile 2021. Sei le squadre campane presenti nel girone C, a cui parteciperanno anche le ripescate Bisceglie e Foggia, dopo aver sistemato gli adempimenti burocratici (per ora nel calendario le due società pugliesi sono state indicate con una X e una Y).La prima giornata parte con il derbv Avellino-Turris, Catania-Paganese, Cavese-Vibonese, Juve Stabia-Monopoli e Trapani-Casertana.