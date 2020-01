Primo movimento in uscita per la Casertana in questa finestra invernale del calciomercato. Ieri il sodalizio rossoblù ha, infatti, ufficializzato la risoluzione del contratto con il difensore Imanol Gonzalez. Giunto a Caserta nel mercato di riparazione dello scorso anno con un contratto in scadenza giugno 2020, il mancino difensore di nazionalità argentina da allora è stato impiegato complessivamente soltanto in undici occasioni, di cui cinque da titolare, non dando mai l'impressione di riuscire ritagliarsi uno spazio importante nella squadra, tant'è che dopo qualche apparizione nella prima parte della stagione di lui si erano perse un po' le tracce. Il mercato invernale della casertana, quindi, si muove soprattutto sul fronte difensivo, anche alla luce delle indicazioni giunte dal match di domenica scorsa contro il Rende in cui sono emerse quelle difficoltà legate alla mancanza di una valida alternativa valida a uno dei tre centrali titolari.

IPOTESI PETTA

E proprio su questo fronte che il responsabile dell'area tecnica rossoblù Salvatore Violante si starebbe muovendo. Nelle scorse ore, è spuntato il nome di Andrea Petta, 26enne centrale difensivo in forza alla Sicula Leonzio, compagine con la quale in questo girone d'andata non ha mai saltato un incontro da titolare andando anche a bersaglio proprio contro la Casertana La Casertana e il club di Lentini starebbero lavorando per l'approdo in maglia rossoblù di Petta che tra i professionisti ha anche indossato le casacche di Siracusa, Melfi, Lupa castelli Romani e Bisceglie. Fatto sta che, tornando a parlare di mercato in uscita, la stessa Sicula Leonzio avrebbe messo gli occhi sul portiere rossoblù Diamante Crispino che, a quanto pare, sarebbe scalato di posizione in termini di gerarchie dopo l'arrivo di Cerofolini, subito impiegato come titolare contro il Rende nonostante fosse arrivato in città soltanto da tre giorni. Fonti vicine all'estremo difensore ex Bisceglie confermerebbero l'interesse del club siciliano, anche se le stesse riferirebbero anche che, salvo sorprese, Crispino dovrebbe concludere la stagione all'ombra della Reggia.

VERSO IL FRANCAVILLA

Nel frattempo, prosegue la preparazione della Casertana in vista del match casalingo in programma domenica contro la Virtus Francavilla. Ieri Castaldo e compagni si sono sottoposti a una doppia seduta di allenamento con lavoro fisico al mattino sulla pista di atletica del Pinto, mentre il pomeriggio è stato dedicato a tecnica e tattica sul manto in erba sintetica del Ponsillo di Caiazzo. Ancora lavoro differenziato per il difensore Silva e per i centrocampisti Laaribi e Lezzi, quest'ultimo assente ormai da oltre due mesi. Lo staff medico rossoblù sta costantemente monitorando la situazione e si spera di recuperare almeno Silva per il match di domenica.

