Un calciatore positivo al Covid, altri cinque in bacino di carenaggio per problemi fisici e uno squalificato. Questi i numeri in negativo per la Cavese in vista della trasferta di Monopoli, importante scontro diretto in chiave salvezza per gli aquilotti.

Campilongo sarà costretto a ridisegnare la formazione rispetto alle scelte delle ultime uscite. Oltre ai lungodegenti De Vito e Marzupio, mancheranno anche il difensore Lancini, i centrocampisti Cuccurullo (nella foto) e Scoppa e lo squalificato Calderini.

Il trainer biancoblu non si è sbottonato sulle possibili alternative, in particolare per il terzo uomo sulla linea difensiva accanto a Matino e De Franco. In mediana possibile conferma per Lulli accanto a Matera, con Natalucci e Ricchi sulle corsie esterne. Più Montaperto che Senesi, infine, per completare il tridente d'attacco con Gerardi e il capocannoniere biancoblu Bubas. Qui di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: 22 Paduano, 38 Russo, 41 Kucich

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 16 Senese, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro, 42 Gega, 44 Natalucci

CENTROCAMPISTI: 5 Lulli, 7, De Marco, 8 Favasuli, 21 Matera, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 10 De Rosa, 17 Gatto, 18 Montaperto, 35 Senesi, 40 Bubas, 45 Gerardi.

Intanto, il nuovo ciclo di tamponi effettuato in giornata ha fatto emergere altri tre casi di positività oltre al tesserato risultato positivo nei giorni scorsi. Ad oggi, dunque, i tesserati in isolamento fiduciario della Cavese sono quattro: due componenti dello staff tecnico, un calciatore e un dirigente.

