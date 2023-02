Dopo il buon pari raccolto sul campo della Gelbison, il Giugliano è già proiettato alla sfida interna con il Taranto. I gialloblu di Raffaele Di Napoli sono a caccia di un successo che al Partenio-Lombardi di Avellino manca ormai da circa tre mesi: era il 4 dicembre quando i gialloblu liquidarono il Foggia nei minuti di recupero. Da allora, almeno per quel che concerne le sfide casalinghe, sono arrivate solo sconfitte e pareggi. La quota salvezza è fissata sui 43-44 punti. Al Giugliano, dunque, ne mancano otto per poter chiudere al meglio una stagione segnata da alti e bassi. «Il campionato è difficile - sottolinea Di Napoli - basta una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff e un paio di partite negative per scivolare verso i playout. Noi scendiamo in campo con un solo obiettivo, vincere, ma dobbiamo fare i conti anche con gli avversari».

APPROFONDIMENTI Giugliano da battaglia, Di Napoli orgoglioso: squadra con gli attributi Giugliano, nuovo raid allo stadio: danni per 60 mila euro Giugliano in picchiata: ora è scontro tra Mazzamauro e i tifosi

La gara con la Gelbison ha regalato al tecnico spunti interessanti: i gialloblu, dopo aver gestito al meglio la prima parte del match, sono calati vistosamente nel corso della ripresa. «Ci siamo abbassati troppo, è vero, ma è anche merito della Gelbison - argomenta ancora il tecnico - È una squadra tignosa, con attaccanti rapidi in grado di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto il loro ritorno, la loro aggressività, ma soprattutto le non perfette condizioni del terreno di gioco. Non è un alibi, lo avevo sottolineato anche alla vigilia dell'impegno di Agropoli. Non siamo abituati ai campi in erba naturale, tra l'altro in condizioni tutt'altro che buone: il nostro palleggio ne ha risentito più del dovuto».

Le sostituzioni effettuate dal tecnico nel corso della ripresa non hanno convinto più di tanto. Con Ceparano e Oyewale in campo, subentrati rispettivamente a Iglio ed Eyango, la compagine gialloblu ha sofferto più del previsto. «Ci sta - ammette Di Napoli - anche gli allenatori, in qualche caso, possono sbagliare le scelte. I ragazzi, al netto di qualche giocata infelice, sono encomiabili. Abbiamo 36 punti in cassaforte, tutti conquistati giocando sempre in trasferta. È un dato che non si può trascurare: stiamo facendo un campionato strepitoso, bisogna dare il giusto merito al gruppo, allo staff e alla società che ci mette nelle migliori condizioni di operare». L'unico rammarico è determinato dall'impossibilità di avere a disposizione un maggior numero di tifosi. «Se avessimo potuto contare sul maggiore sostegno dei nostri sostenitori - conclude l'allenatore gialloblu - forse ora parleremmo di un Giugliano con qualche punto in più e a pieno titolo in zona playoff».

Domenica arriva il Taranto, la squadra guidata da una vecchia volpe come Eziolino Capuano, reduce dalla sconfitta di misura in casa del Potenza. I pugliesi hanno il dente avvelenato per gli episodi, a dir poco contestati, verificatisi sul terreno dei lucani, arricchiti dal consueto show a fine gara del trainer salernitano. I pugliesi hanno protestato per una rete, piuttosto evidente, non assegnata a Labriola dopo un calcio di punizione. Un episodio che ha scatenato la reazione di Capuano, che ha inseguito il direttore di gara con un cellulare in mano, nel tentativo di fargli vedere il fotogramma del pallone che aveva superato la linea di porta. Dopo il rifiuto dell'arbitro, il vulcanico allenatore ha scagliato il telefono sul terreno di gioco.