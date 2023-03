Il tecnico Di Napoli e due calciatori, Zullo e La Monica, salteranno il derby con la Juve Stabia per squalifica. Gladestony, già recuperato la scorsa settimana, sarà invece fin dal primo minuto in campo. È un Giugliano agguerrito, benché privo di alcune pedine importanti (mancheranno anche gli infortunati De Rosa e Berman), quello che domani affronterà gli stabiesi al Menti. Il Giugliano è reduce da tre pareggi di fila e non vince da ben sei turni. L'ultimo successo risale al 29 gennaio, quando fu espugnato il campo della Turris.



La compagine gialloblu, attualmente decima in classifica, deve scrollarsi di dosso le paure che hanno segnato il percorso di questi ultimi mesi e che hanno spinto Di Napoli ad affermare che «la squadra è entrata in un loop mentale che condiziona le prestazioni». La paura di vincere, insomma, la sindrome del "braccino corto" è il principale avversario di un Giugliano che ha comunque il merito di aver raccolto punti pesanti nella prima parte del torneo e dato il massimo pur giocando - dall'inizio della stagione - sempre in trasferta.

«È un campionato difficile per tutti - sottolinea il direttore sportivo Antonio Amodio - basti vedere le difficoltà incontrate da squadre importanti come l'Avellino, che ha una rosa fortissima ed era partita con ben altre ambizioni. Noi stiamo pagando dazio soprattutto per il fatto di non poter giocare in casa le nostre gare». Il dirigente gialloblu aggiunge: «Ci aspettano ora tre partite importantissime nel giro di sette giorni. In mezzo ci sono due derby, quello di domani con la Juve Stabia e quello di mercoledì con l'Avellino, poi affronteremo il Monopoli. Dopo queste tre gare potremo tirare le somme e avere un quadro più chiaro della situazione».

Amodio torna anche sulla questione arbitri e sul "peso" di alcune scelte che avrebbero condizionato il rendimento del Giugliano e di altre squadre: «È un campionato condizionato talvolta dagli errori arbitrali. Credo che in un torneo come quello di serie C, a carattere nazionale e con squadre professionistiche, non si possa prescindere dalla presenza del Var. Ad ogni modo c'è da dire che il campionato è estremamente equilibrato. Tutto può ancora accadere, anche perché le squadre di bassa classifica non hanno mollato. Dobbiamo stare attenti, la zona playout è ancora vicina».



Con la Juve Stabia, reduce dal bel pareggio ottenuto sul campo del Pescara, consueti dubbi di formazione per il tecnico Raffaele Di Napoli. Piovaccari, dopo aver scontato il turno di squalifica, dovrebbe figurare nuovamente nell'undici titolare. Accanto al bomber, a digiuno di gol da diversi mesi, dovrebbe agire uno tra Salvemini e Sorrentino. Biasiol, Scognamiglio e capitan Ciro Poziello, invece, sono pressoché certi di un posto nel reparto difensivo. Tra i pali fiducia a Sassi, mentre a centrocampo - oltre al ritrovato Gladestony - dovrebbe toccare a Di Dio (o Iglio), Oyewale, Felippe e uno tra Ceparano ed Eyango. Fischio d'inizio alle ore 17,30. Il match sarà diretto da Vogliacco di Bari. Sugli spalti del Menti si prevede la presenza di almeno trecento sostenitori del Giugliano.