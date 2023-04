Ultimi novanta minuti per scoprire quale sarà l'epilogo di un campionato con tanto agro, e poco dolce, che la Juve Stabia si appresta a concludere contro il Cerignola al Romeo Menti. Una gara per provare a regalarsi i playoff, per evitare la stessa beffa di un anno fa quando, al fotofinish, la squadra di Novellino, in panchina oggi come allora, si vide soffiare l'ultimo piazzamento utile. Se il rammarico dello scorso anno, però, era stato dettato soprattutto dalla penalizzazione che finì col favorire il Picerno di Colucci, quest'anno ci sarebbe davvero di che mangiarsi le mani, per un campionato condotto tra alti e bassi, un po' per le scelte non sempre azzeccate della società - leggasi quella di Pochesci in panchina - un po' per l'atteggiamento di qualche calciatore che, nei momenti topici, non ha saputo gestire l'aspetto emotivo, costringendo agli straordinari compagni e allenatore. Non ultime le tre squalifiche di Berardocco, Zigoni e Mignanelli, senza tornare indietro a un mese fa quando Pandolfi rifilò un pugno a gioco fermo a un avversario (con ben tre turni di squalifica), che non consentiranno a Novellino di poter avere a disposizione tutti gli effettivi nella gara che può valere una stagione. «Dobbiamo crederci fino in fondo - a parlare in questi giorni è stato il centrocampista Alberto Gerbo - e cercare di far nostro il risultato. Poi, calendario alla mano, tutto potrebbe accadere».

Una serie incredibile di incroci, soprattutto tra squadre in lizza per il piazzamento playoff e quelle che vantano ancora qualche chance di evitare i playout, rendono quando mai intrigante l'ultimo turno di un campionato che ha già espresso il suo verdetto, il Catanzaro in serie B, da ormai oltre un mese: «Serve una gara di carattere continua Gerbo - giochiamo in casa, l'ultima della stagione regolare davanti ai nostri tifosi, e non dobbiamo lasciare nulla di intentato».

APPROFONDIMENTI Crotone-Giugliano: la grande occasione per i gialloblù per entrare nella storia Foggia-Turris: salvezza e rendiconti, i corallini del futuro saranno senza Colantonio Juve Stabia sconfitta a Messina: i play-off appesi al lumicino

E pensare che al giro di boa, a dicembre, la Juve Stabia, allenata da Colucci, aveva chiuso al quarto posto, a soli tre punti dal Pescara e dal podio. La scelta del cambio in panchina, l'avvento di Pochesci prima e di Novellino poi, con un susseguirsi di risultati altalenanti, ha complicato il cammino dei gialloblù. Dieci sconfitte, quattro vittorie e quattro pareggi hanno costretto gli stabiesi a dover inseguire, guardando non solo alla sfida di domani, da vincere a tutti i costi, ma anche a quanto accadrà sugli altri campi: «C'è rammarico, ovviamente, ma ormai serve a poco, possiamo solo dare il tutto per tutto. Ci crediamo, siamo convinti che un successo ci condurrebbe ai playoff». Assenti Zigoni, Berardocco e Mignanelli, squalificati, Novellino dovrà fare a meno anche di Volpe, ancora alle prese con un infortunio, mentre potrà disporre di Altobelli, Scaccabarozzi e soprattutto Pandolfi, al rientro dopo la squalifica. L'unico vero dubbio sono le condizioni di Bentivegna, che sarà seguito fino alla rifinitura per valutarne le condizioni e l'eventuale impiego. Per l'occasione dell'ultima di campionato, al Menti ci saranno le scuole calcio del territorio, invitate gratuitamente dalla società per cercare di avere un sostegno maggiore per la squadra, ma anche per confermare la volontà di avvicinare maggiormente la squadra al territorio.