All'indomani del Consiglio Direttivo che ha preso sempre più in seria considerazione l'ipotesi di sospendere definitivamente il campionato e concludere anticipatamente la stagione 2019/2020, le altre leghe - specie quella di B e la LND - non hanno gradito il passo in avanti effettuato dalla terza serie. Sull'evoluzione del campionato deciderà l'Assemblea dei club, convocata per il 4 maggio, ma intanto le opzioni discusse dai vertici della Lega Pro non sono piaciute. A cominciare dalla promozione in B di tre squadre (le attuali prime dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina) più una quarta che dovrebbe emergere da un sorteggio le cui modalità non sono ancora state definite. Mauro Balata, presidente della Lega B, ad esempio, ha parlato di proposte "totalmente non condivisibili e irricevibili, sia per la scelta unilaterale di interrompere il campionato, sia per i meccanismi previsti di passaggio di categoria", auspicando un intervento della Figc "per preservare le ragioni di tutte le componenti"., quantomeno fino all'Assemblea dei club. Invece probabilmente qualcuno che ha partecipato al Direttivo, e che evidentemente era ed è in disaccordo con la linea comune, ha fatto circolare pubblicamente la lettera. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è su tutte le furie: "Perchè lo ha fatto questo scienziato? Ha ottenuto che una proposta da sottoporre all’assemblea è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione sui presidenti. Ed, ora, leggo anche sulla Lega. Stiamo sereni, ago e filo, perché poi dovranno ognuno di loro dire, in Consiglio Federale, che cosa vorranno fare. Stiamo tutti tranquilli, la proposta sarà sottoposta al Consiglio Federale che è il dominus. La chiusura la deve deliberare il Consiglio Federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell’Assemblea di Lega Pro. Ma come si fa a discutere senza una proposta?ed anche per evitare prese di posizioni senza senso di qualche componente che è meglio che studi la regolamentazione federale. In merito alle singole ipotesi non mi esprimo per correttezza all’assemblea. Non voglio ricordare il passato a chi parla di spirito di squadra, per non alzare la polemica e per amor di patria".