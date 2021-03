Serie C, non ci sono più date per i recuperi La post season potrebbe slittare

Il Coronavirus fa slittare, di almeno una settimana, la fine del campionato di Serie C. L'ulteriore rinvio di Olbia-Como che era in programma domani, con i sardi alle prese con sei casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra, ha fatto terminare gli slot liberi per i recuperi. L’Olbia deve giocare dieci partite ma a disposizione ci sono solo nove date, da domenica fino a domenica 25 aprile quando è in calendario l'ultimo turno di campionato. La proposta della Lega Pro è quindi quella di posticipare la penultima e l’ultima gara del torneo al 25 aprile e 2 maggio. In tal caso, verrebbe abolito il turno infrasettimanale del 14 aprile e spostato a domenica 18, in modo tale da effettuare in quella data i recuperi delle partite non disputate causa Covid. Tutta la post-season, quindi, slitterebbe di una settimana almeno e terminerebbe il 6 giugno. Tale proposta sarà valutata nel Consiglio Direttivo in programma il 1 aprile.

Domani sono in programma 5 recuperi in Serie C, fra cui Cavese-Catanzaro, in generale dovranno essere ancora recuperate undici partite nei prossimi due mercoledì. Lo slittamento appare inevitabile, soprattutto se dovessero esserci nuovi stop. Una notizia che riguarda da vicino quasi tutte le squadre campane di Serie C, verosimilmente impegnate anche dopo la fine della stagione regolare. L'Avellino è di fatto già ai playoff, la Juve Stabia ha un piede e mezzo negli spareggi promozione che invece continua a sognare la Casertana. Paganese e Cavese sono in piena zona playout, mentre la Turris al momento sembra essere più tranquilla.

