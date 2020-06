Il Consiglio Federale ha deciso, per la Serie C, di chiudere anticipatamente la stagione regolare e di procedere alla disputa di playoff e di playout per emettere gli ultimi verdetti. Infatti nel corso della riunione in Figc, è stata decisa la promozione in Serie B delle prime classificate dei tre gironi: quindi Monza, Vicenza e Reggina sono state promosse in cadetteria. Per stabilire la quarta squadra che salirà di categoria sarà necessaria la disputa dei playoff. La partecipazione sarà su base volontaria e, nei gironi A e B dove le squadre non hanno lo stesso numero di partite giocate, la classifica sarà determinata dal famoso "algoritmo" che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Prima della disputa dei playoff, che inizieranno il 5 luglio, si giocherà la finale di Coppa Italia fra Ternana e Juventus U23, in campo neutro e a gara secca. L'unica campana nella griglia playoff sarà quindi l'Avellino. Stagione terminata per Cavese, Paganese e Casertana.



Di contro, le ultime in classifica dei tre gironi (Gozzano, Rimini e Rieti) sono state retrocesse direttamente in Serie D. Le altre sei retrocesse, invece, verranno determinate attraverso i playout. Questo significa anche che nel Girone C, dove in un primo momento si era parlato di retrocessione diretta anche per Bisceglie e Rende in quanto il distacco rispetto alle dirette concorrenti supera quello massimo per la disputa degli spareggi, verranno comunque disputati.