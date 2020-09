La Serie C scende in campo, in attesa di modificare le liste. Lo sciopero indetto dall'Aic, che avrebbe dovuto comportare lo slittamento della prima giornata di campionato, è stato revocato in seguito ad un accordo maturato nella mattinata di oggi fra Assocalciatori e Lega, con la mediazione della Figc. Infatti, dalla prossima settimana, le liste passeranno da 22 elementi a 24, più un ulteriore calciatore classe 2001. Rischio sciopero, quindi, scongiurato, resta solo lo stato di agitazione, in attesa della ratifica che dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei club di Serie C.



Raggiante il presidente Francesco Ghirelli: “E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’AIC, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi”.



Intervento soddisfatto anche da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano. I tifosi della Serie C meritano di ricominciare, intere città aspettano da mesi di riappropriarsi del proprio campionato. E la soluzione che è stata trovata scongiura uno stallo che avrebbe compromesso la loro grande passione. Con un dialogo ampio e articolato sulla sostenibilità della Serie C, la FIGC si è assunta l’onere di avvicinare posizioni molto distanti. Desidero ringraziare sia l’AIC che la Lega Pro per la disponibilità e la responsabilità dimostrata, d’ora in avanti sarà il campo a parlare”. © RIPRODUZIONE RISERVATA