Con una cerimonia meno pomposa degli scorsi anni, causa Covid, la Serie A questa mattina ha svelato il calendario del prossimo campionato che scatterà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Una settimana più tardi tocca alla Serie C partire e, per giovedì prossimo 10 settembre, era in programma il sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 di terza serie. Invece la Lega Pro ha deciso di posticipare lo svolgimento di tale cerimonia, in attesa dell'evolversi del caso Picerno-Bitonto.



Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio, che ha visto l'esclusione dal campionato di Serie C delle due formazioni, per la combine della gara del campionato 2018-19 di Serie D. Picerno e Bitonto hanno già preannunciato che si appelleranno alla decisione del Tribunale Federale Nazionale e quindi, visto che il caso è ancora sottoposto al giudizio della Giustizia Sportiva, la Lega ha ritenuto doveroso posticipare il sorteggio dei calendari. Non è stata comunicata la fissazione della nuova data, che dipenderà dai termini con cui saranno fissate le prossime tappe del processo sportivo per il caso Picerno-Bitonto.



Più che altro, Figc e Lega, qualora dovesse essere confermata la sanzione dell'esclusione dalla C di entrambe le squadre, dovranno decidere come integrare l'organico. In luogo del Bitonto, penalizzato di cinque punti nella classifica della passata stagione, appare scontata la riammissione del Foggia che aveva concluso il girone H di Serie D alle spalle dei neroverdi. Sull'altro posto, è già scattato il braccio di ferro fra Bisceglie e Rende, sconfitte ai playout. I pugliesi hanno concluso il campionato in terzultima posizione e rivendicano lo slot lasciato libero dal Picerno; dal canto loro i calabresi, che hanno perso lo spareggio proprio contro i rossoblù di Giacomarro, ritengono che la riammissione spetti a loro. © RIPRODUZIONE RISERVATA