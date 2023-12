Valerio Bertotto riflette sull'undici anti Monopoli. Il tecnico piemontese non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi, legati in prevalenza all'utilizzo di Salvemini al centro dell'attacco e al suo possibile sostituto. Il centravanti pugliese, uomo in più del Giugliano nella scorsa stagione, quest'anno - pur impegnandosi allo stremo - vede poco la porta. È un lavoro, quello di Salvemini, essenzialmente di raccordo tra il reparto offensivo e il centrocampo. Un lavoro prezioso, talvolta oscuro, apprezzato e compreso dagli addetti ai lavori ma non da tutta la tifoseria.

Più di qualche sostenitore, infatti, sollecita da tempo un maggior minutaggio per Gabriele Bernardotto, granitico attaccante romano finora utilizzato con il contagocce. La gara sul terreno del Monopoli, in programma lunedì alle 20,45, potrebbe spingere l'allenatore del Giugliano a schierarlo fin dal primo minuto o comunque a concedergli - eventualmente a match in corso - maggiore spazio. Al Giugliano, reduce dallo scivolone interno con il Catania, serve forse (in questo momento) un uomo di maggiore peso: una torre capace di avventarsi sui palloni alti e di far salire maggiormente la squadra nei momenti di difficoltà. Bertotto finora ha sempre difeso l'operato di Salvemini, ritenuto fondamentale per gli sviluppi del gioco nella fase offensiva.

Il tecnico - che contro il Catania aveva varato un mini turn over - dovrebbe riportare tra i titolarissimi il centrocampista Berardocco, diventato col passare dei mesi l'autentico faro del gioco gialloblu, e l'attaccante De Sena, sostituito da Ovizsach contro gli etnei. Per il resto non ci dovrebbero essere particolari novità. Russo tra i pali, dunque; Menna, Berman, Caldore e Yabre a costituire la linea difensiva. Centrocampo composto da Berardocco, De Rosa e uno tra Giorgione e Vogiatzis (il greco sembra essere in ripresa) e prima linea con il trio Ciuferri-Salvemini-De Sena, con l'alternativa Bernardotto da non scartare a priori.

Gli ultimi giorni di preparazione sono stati dedicati principalmente al capitolo palle inattive. Il Giugliano, non di rado, ha mostrato incertezze sui calci d'angolo a sfavore. La squadra ha beccato gol contro il Catania, in Coppa con il Latina, e ha sofferto tantissimo con il Taranto e con il Crotone. La marcatura ad uomo sulle palle da fermo - quella adottata in questo primo scorcio di stagione dai gialloblu - non sempre ha sortito gli effetti sperati dal tecnico. «Solo un problema di scarsa applicazione o concentrazione dei singoli giocatori», ha ribadito a più riprese l'allenatore del Giugliano, che impiega diverse ore settimanali per l'analisi video degli errori della propria squadra o per studiare punti di forza e debolezza delle avversarie. A Monopoli, ad ogni modo, non saranno ammessi piccoli o grandi cali di concentrazione. «La squadra sta bene - sottolinea Bertotto - Con il Catania non meritavamo di perdere. Abbiamo analizzato ogni aspetto e ora siamo pronti per la sfida con il Monopoli».

Sull'altro versante, il pescarese Francesco Tomei - a lungo apprezzato collaboratore di Eusebio Di Francesco - punta sul pieno recupero di De Paoli, tornato in campo la scorsa settimana dopo tre mesi di stop, e almeno quello parziale di Carlo De Risio e Riccardo Cargnelutti. Tomei conta anche su di loro per riscattare la sconfitta rimediata con il Sorrento. Monopoli-Giugliano sarà diretto da Andreano di Prato.