In attesa delle imminenti novità sulla ricostruzione del “Pinto” annunciate martedì dal presidente D'Agostino con una nota diffusa sulla pagina del club, alla Casertana si lavora alla domanda di iscrizione al prossimo campionato da consegnare nel termine di scadenza di martedì prossimo, senza dimenticare la programmazione sportiva. Con Cangelosi sulla strada dell'addio, sembra sempre più probabile, invece, la riconferma del direttore sportivo Degli Esposti. Il dirigente è in città e in queste ore dovrebbe incontrare il presidente per fissare progetti e obiettivi della prossima stagione sportiva.



Come noto, il nome più gradito a D'Agostino per l'ormai quasi certa sostituzione di Cangelosi è quello di Federico Guidi. L'allenatore ha già vinto due trofei con la Roma Primavera (Coppa Italia e Supercoppa italiana) e alla seconda stagione consecutivo in giallorosso si appresta a giocare, domani, la finale del campionato Primavera contro il Sassuolo, dopo aver battuto la Lazio per 3-2 nel derby di semifinale. Dopo, finita la stagione, potrà rispondere all'eventuale chiamata di D'Agostino: i due sono legati da un grande rapporto di amicizia, Guidi è stato spesso a Caserta a vedere le partite negli ultimi anni e non ha mai fatto segreto di sognare un giorno di tornare ad allenare la Casertana dopo la stagione 2020-2021, terminata con l'eliminazione (immeritata) al primo turno della fase a gironi dei playoff contro la Juve Stabia.

APPROFONDIMENTI Avellino, lupi arrabbiati ma consapevoli Sorrento, l'addio all'allenatore Maiuri Clamoroso Turris: passo indietro di D'Oriano, destino appeso a un filo

L'addio fu determinato dalla retrocessione in D dei falchetti a tavolino (l'allenatore finì poi al Teramo e quindi alla Roma Primavera) e l'amaro in bocca, allora, fu tanto. Bisogna in ogni caso verificare anche la disponibilità della Roma a privarsi di Guidi e dello stesso Guidi a lasciare i giallorossi dopo due stagioni di ottimi risultati. In ogni caso, come detto, D'Agostino deve parlare con Cangelosi e lo farà presumibilmente nel corso della prossima settimana. Solo pochi giorni, insomma, e ci saranno novità.

Le giovanili

Intanto proseguono le attività del settore giovanile. L'Under 17 allenata dall'ex calciatore della Lazio, Stendardo, ha giocato martedì un'amichevole contro i pari età del Napoli vincendola per 3-1. Di Anatriello, Auricchio e Cretella i gol dei falchetti che si sono presi una bella soddisfazione. Lunedì, poi, splendida occasione per i più giovani di farsi notare dai tecnici rossoblu.

La Casertana, infatti, ha organizzato a partire dalle 15 allo stadio “Pinto”, uno stage riservato a calciatori classe 2010. Gli aspiranti falchetti potranno partecipare previo nulla osta delle società di appartenenza. Siamo ancora agli albori della prossima stagione ma le attività non si fermano. L'obiettivo è rinforzare ancora la linea verde rossoblu, affidata l'anno scorso alle cure di Sossio Finestra, sulla quale la società vuole investire ancora. Anche perché il presidente D'Agostino ha sempre in mente la realizzazione di un centro sportivo a Caserta, da riservare alle attività di prima squadra e settore giovanile. Con le strutture a disposizione, le giovani leve possono diventare un serbatoio di sviluppo per la Casertana del futuro. Un futuro che si vuole costruire con grandi ambizioni.

Ma tutto passa dalla realizzazione del nuovo “Pinto” che darà anche al club un'importante fonte di risorse economiche da impegnare nello sviluppo dei piani sportivi. Ecco perché i tifosi attendono con trepidazione annunci da parte del club riguardo alla data di apertura del cantiere. «A breve» ha detto il presidente, nella nota affidata ai canali ufficiali del club, dando la sua parola.