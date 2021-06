Sfuma il sogno serie B, Avellino sconfitto in casa dal Padova

Addio sogni di gloria. L'Avellino perde in casa contro il Padova nella gara di ritorno della semifinale dei play off di serie C. Basta un gol agli ospiti nel primo tempo per guadagnare l'accesso alla finale. La rete al 28esimo è stata firmata da Della Latta. I lupi non sono riusciti ad essere incisivi, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo c'è stata qualche occasione in più. Ma l'arrembaggio finale non è servito. Delusione sugli spalti e in tutta l'Irpinia. Straordinaria la cornice di tifosi fuori dallo stadio Partenio-Lombardi. I supporter hanno sostenuto la squadra senza sosta. La finale, dopo il pareggio per 1-1 a Padova, sembrava a portata di mano. In casa, invece, i lupi non hanno sbranato gli avversari. L'Avellino resta in serie C. Ma la stagione dei biancoverdi è stata comunque da incorniciare.