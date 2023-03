«Zeman al Pescara? È come andare a Foggia e vedere Padre Pio». Sandro Pochesci sa bene che non sarà una gara normale, quella che attende la Juve Stabia nel capoluogo abruzzese, una sfida dalla quale potrebbe dipendere il suo futuro in gialloblu. L'allenatore chiede alla sua squadra il massimo, nel giorno del nuovo esordio del tecnico boemo in panchina: «Fino ad ora alcune cose mi sono anche piaciute - rimarca Pochesci, che in sei gare ha raccolto cinque sconfitte e un pari - ma tante le rinnego. Col Crotone, col Taranto, anche a Foggia per parte della gara abbiamo fatto bene. Persino col Catanzaro, score alla mano, ci sarebbe tanto da dire. Ma di sicuro non ci sto a vedere una partita che finisce al 19' del primo tempo. Di lì in poi abbiamo mollato, e a una mia squadra non deve accadere. Sono periodi particolari, il cambio in corsa, il calendario, ma non si può non metterci il cuore, tirar fuori gli attributi. Tutti, me per primo. Se il Catanzaro ha perso a Viterbo e aveva sofferto a Messina, doveva sudare anche a Castellammare. Quando ero al Fondi, contro la Roma di Spalletti e di Salah dopo un tempo eravamo sotto solo 0-1: è il carattere che voglio in campo e che io per primo devo metterci in settimana».



Il tecnico capitolino lascia intendere che ci saranno molte novità a Pescara, dopo una settimana in cui non le ha certo mandate a dire: «Fino ad ora ho provato a gestire il gruppo con la carota, ma evidentemente serve il bastone in questo momento, o meglio serve compattarci, stare tutti uniti, metterci più cattiveria. Io per primo so di non aver dato nulla a questa squadra, di non aver portato niente, e devo migliorare, cambiare atteggiamento. Novità? Sicuramente ce ne saranno, ma non è tanto il discorso della difesa a tre o a quattro. Basti pensare al Milan che nell'ultimo periodo con uno in meno in retroguardia ha trovato equilibrio. Dipende da quello che si mette in campo».

Con Zeman sarà il secondo faccia a faccia. «Ci siamo incrociati tra i dilettanti, finì 3-3 in una gara intensa. In fondo siamo entrambi votati all'attacco, ma al di là del valore di uno che per me è l'allenatore con la a maiuscola, soprattutto in una piazza come Pescara dove ha fatto la storia, devo pensare solo a quello che la Juve Stabia deve fare». In campo col coltello tra i denti, per la piazza, la categoria e per il socio Giuseppe Langella, da domenica dimissionario: «Gli ho scritto per rincuorarlo rivela l'allenatore - ma deve essere la squadra, la piazza, a trovare unità per cercare in primis di fare i punti che ci consentano di mantenere la categoria, migliorando gara dopo gara. E ridare entusiasmo anche a lui. Il girone di andata è una cosa, quello di ritorno un'altra, se lo capiamo quanto prima potremo fare sicuramente meglio.di un calendario che ci ha opposto tutte le prime della classe, e deve essere punto di partenza per il finale di campionato». Probabile un passaggio al 4-3-3 o a un 3-4-3 con Silipo e D'Agostino ai lati di uno tra Pandolfi e Zigoni (favorito), in difesa il dubbio è a sinistra con le assenze di Mignanelli e Dell'Orfanello, a centrocampo solo Altobelli sembra certo di una maglia con Berardocco, Scaccabarozzi e Ricci che si contendono le altre due.