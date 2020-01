Viavai di calciatori nelle ultime battute di mercato per la Cavese, alla vigilia del derby esterno con la Paganese. Gli aquilotti hanno in primis salutato l'attaccante Salvatore Sandomenico, esperto atleta che ha reso al di sotto delle attese. L'ex Juve Stabia è passato all'Avellino, con viaggio inverso per il portiere Alessio Abibi, classe 1996, che vanta presenze nelle nazionali giovanili dell'Albania.



Ha lasciato la Cavese anche l'esterno basso Luigi D'Ignazio, trasferitosi alla Carrarese. In entrata, invece, nei giorni scorsi il club ha ufficializzato il tesseramento di due terzini sinistri: Andrea Badan ('98), proveniente in prestito dal Verona e con esperienze tra le file di Prato, Albinoleffe ed Alessandria; Niccolò Ricchi ('00), proveniente dal Ravenna ma di proprietà dell'Empoli.



Tutti i volti nuovi figurano nella lista dei convocati di mister Campilongo per la gara in programma domani sera al Marcello Torre di Pagani. Oltre a Galfano, fuori per scelta tecnica, il trainer biancoblu non potrà disporre dei vari Bisogno, Kucich, Rocchi e Addessi, tutti alle prese con problemi fisici. Recuperati invece Russotto e Nunziante. © RIPRODUZIONE RISERVATA