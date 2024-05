Sfumata la meteora Giugliano come sede per le partite casalinghe della prossima stagione, in dieci giorni il Sorrento ha dovuto pianificare le formalità burocratiche per la conferma dello stadio Viviani di Potenza e ottemperare agli adempimenti preventivi relativi all'iscrizione al prossimo campionato di serie C, fissati per ieri. Una corsa contro il tempo: ottenere l'ok dalla Prefettura di Potenza e mettere insieme - in pochissimi giorni - tutti i documenti necessari per poter disputare le gare casalinghe allo stadio Viviani anche nella prossima stagione non era affatto facile.

Il lavoro certosino di Benito Starace, direttore generale del Sorrento, è riuscito ad evitare una vera e propria beffa per i colori rossoneri dopo il diniego - praticamente "last minute" - da parte della Prefettura di Napoli di concretizzare la richiesta del club di traslocare, per le partite interne, a Giugliano nel 2024-2025. Una notizia arrivata appena dieci giorni fa e che ha costretto la dirigenza del Sorrento,a correre ai ripari rivolgendosi agli amici lucani, grazie ai buoni rapporti consol dati nella stagione che si è appena conclusa sia con le istituzioni che con la città di Potenza. Una vera e propria impresa che permetterà - insieme agli altri documenti che verranno presentati a stretto giro e di certo entro il 4 giugno - di iscrivere il Sorrento alla Lega Pro per il prossimo anno.

Adesso c'è da mettere mano ai lavori di restyling dello stadio Italia, non più procrastinabili in alcun modo e per i quali il club di via Califano sta facendo tutto quanto di sua competenza sperando di vedere al più presto sbloccarsi una vicenda che ormai è prettamente burocratica.

Nel contempo, il club porterà avanti già nelle prossime settimane la ricerca di una sede per gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile, nonché una struttura idonea per la partecipazione ai campionati giovanili. I sostenitori rossoneri, intanto, hanno accolto con comprensibile rammarico la notizia di dover raggiungere ancora Potenza per le gare "casalinghe", costretti a macinare 150 chilometri per raggiungere il capoluogo lucano. Sotto l'aspetto tecnico, con ogni probabilità si ripartirà con Vincenzo Maiuri in panchina e Alessandro Amarante alla direzione sportiva, con Davide Cacace responsabile dell'area tecnica. Il ritiro umbro di Roccaporena dovrebbe partire subito dopo la metà di luglio.