Weekend di attesa per il Sorrento. I rossoneri scenderanno in campo nel posticipo di lunedì sera a Latina (ore 20.45). Sulla scia della striscia positiva che ha portato la squadra fuori dall'orbita playout, la trasferta laziale diventa un ulteriore banco di prova per confermare i progressi che, finalmente, hanno abbinato le brillanti prestazioni con i risultati positivi. Maiuri recupera Badje e Di Somma (entrambi in panchina), ma dovrà rinunciare allo squalificato Vitale. Confermatissimo Del Sorbo tra i pali, con Marcone che ha scontato le tre giornate di stop e torna a disposizione. Per la sostituzione di Vitale il candidato più accreditato è Martignago, da affiancare a Scala e Ravasio. Scontata la conferma degli altri componenti del 4-3-3.

Maiuri nelle ultime partite ha sperimentato con successo le varianti in corso «d'opera», inserendo Panelli, Messori e Bonavolontà per poter attuare le varianti tattiche in funzione dell'evoluzione della gara. Tra i candidati al rientro l'attaccante Badje, fermato in infermeria da un infortunio, solo sette presenze all'attivo. «Sono pronto per scendere in campo spiega il 22enne gambiano, alla seconda stagione in rossonero -. Ci aspetta una trasferta difficile, ma abbiamo dimostrato di poter competere con qualsiasi avversario. Dobbiamo, tuttavia, conservare umiltà e determinazione per poter dare continuità ai risultati positivi ottenuti contro squadre importanti». Impiegato come seconda punta, veloce, dotato di buona tecnica, Badje è stato uno dei protagonisti della promozione in Lega Pro nella passata stagione. «Siamo un gruppo compatto - aggiunge l'attaccante -. In campo o in panchina sono pronto a fare la mia parte».

Intanto i calciatori rossoneri e Vincenzo Maiuri hanno ricevuto l'altro pomeriggio al campo Italia una delegazione della squadra Sorrento "For Special" che - in collaborazione con la cooperativa Alma - rappresenta il club rossonero nella Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale Figc. Nell'ambito della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'incontro tra i giocatori della prima squadra e i ragazzi della formazione For Special, che hanno già esordito nel loro campionato. Un'occasione per stare insieme e cimentarsi in una simpatica gara di rigori che ha coinvolto i ragazzi speciali del Sorrento, il terzino Loreto e i portieri D'Aniello e Del Sorbo sotto lo sguardo vigile e divertito di mister Maiuri.