Latina-Sorrento 0-2: a segno Martignago e Ravasio

Quinto risultato utile consecutivo del Sorrento, corsaro a Latina nel posticipo del girone C di Lega Pro. I rossoneri hanno disputato un partita superlativa sciorinando trame di gioco ben orchestrate ed efficaci che potevano ulteriormente alimentare il risultato. La squadra di Maiuri, priva dello squalificato Vitale, sostituito in prima linea dal rientrante Badje, ha contrastato con grande personalità la evanescente reazione del Latina che ha subito il vantaggio del Sorrento già al 13' dalla rete di Martignago, lesto a raccogliere una respinta del portiere Cardinali su una conclusione di Scala. Il raddoppio nella ripresa al 29' con Ravasio subentrato a Martignago al centro dell'attacco rossonero. Nel finale vicinissimo alla terza rete, il Sorrento porta a casa una importante vittoria con Del Sorbo alla quarta partita con il clean sheet personale. Cinque risultati utili consecutitvi per i rossoneri per un totale di 11 punti.