Tre squalificati, il centro della difesa privo di due pedine essenziali nello scacchiere rossonero, come Blondett e Fusco. Premesse che non alimentano ottimismo, ma il Sorrento ha dimostrato di poter affrontare emergenze e disagi in ogni circostanza. Prevale fiducia e consapevolezza anche in vista del derby di lunedì sera (ore 20.45 Sky sport 252) a Benevento. L'allenatore rossaonero Vincenzo Maiuri, ex calciatore del Benevento, tuttora stimato nel capoluogo sannita, non si scompone e guarda all'appuntamento con la solita filosofia che caratterizza la sua professionalità.

«A Benevento sottolinea - dobbiamo essere forti mentalmente. Sotto questo punto di vista so di contare su un gruppo di ragazzi per bene, affiatati, gente veramente che ama il risultato del Sorrento. Noi non molleremo mai cercando sempre di ottenere il massimo al cospetto di ogni partita che avremo di fronte. Rispetto dell'avversario, ma nessun timore anche di fronte alle circostanze che potrebbero condizionarci mentalmente».

Uno schieramento difensivo da inventare nella strategia del 4-3-3. Mancheranno Blondett e Fusco, entrambi squalificati per somma di ammonizioni, insieme a Martignago, l'autore della rete decisiva con il Francavilla, ingenuo nella scorrettezza ai danni di un avversario, fermato per due giornate. I due centrali in campo saranno Di Somma e Morichelli.

L'ex paganese ha già sostituito Blondett nella gara con il Crotone, per Morichelli sarà l'esordio in maglia rossonera. Arrivato nel mercato suppletivo dal Perugia, dove ha giocato nella prima parte della stagione collezionando quattro presenze, l'ex grifone, nato a Marino il 25 luglio del 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Roma (37 presenze in Primavera). Raul Morichelli ha giocato lo scorso anno in Grecia (Super League 2) con la squadra B del Paok Salonicco (16 apparizioni) prima di esordire tra i professionisti in Italia, quest'anno, con il Perugia. Per sostituire Martignago, invece, il tecnico rossonero ha ampia scelta tra Badje, Scala, se non sarà possibile recuperare Kolaj. Torna a disposizione Cuccurullo, ex Primavera del Benevento. In fase di recupero anche il neo rossonero Andrea Palella, arrivato dal Genoa, ma ancora lontano dalla lista dei convocati.