Sorrento-Giugliano, Valerio Bertotto in conferenza stampa: «I rossoneri meritano grande rispetto»

«Una squadra che gioca a calcio, che ha idee e concetti di gioco moderni. Una squadra che ha qualità tecniche importanti e che rispettiamo». Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, ha parole d'elogio per il Sorrento. Il derby, che andrà in scena domani, sarà l'occasione per riscattare le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. I tigrotti, molto attivi sul mercato di gennaio, si presenteranno a Potenza con gli ultimi colpi, Baldè e Boccia.

Bertotto, nell'ultima conferenza stampa, ha annunciato inoltre che «ci saranno alcuni cambi nell'undici titolare». «Abbiamo alcuni calciatori influenzati, ma i nuovi innesti sono già arruolabili.

Non ho ancora deciso se Boccia e Baldè partiranno dal primo minuto, ma qualche cambiamento nell'undici di partenza ci sarà».

Il trainer del Giugliano ha confermato che almeno due o tre calciatori lasceranno il club. Si è già accasato altrove l'attaccante Bernardotto e sono in lista di sbarco anche Rondinella e Nocciolini. «Di sicuro prenderemo un difensore e un attaccante», ha ribadito l'allenatore dei tigrotti.