Sorrento, probabile l'addio all'allenatore Maiuri

Il Sorrento e l'allenatore Vincenzo Maiuri avviati ad una separazione «consensuale», almeno questa è la situazione emersa nelle ultime ore. Società e tecnico, nonostante, il contratto in atto anche per la prossima stagione, stanno trovando difficoltà di sintesi del programma per la prossima stagione.

Non si tratta di una questione economica, ma di sottili divergenze sulla impostazione della squadra alla base delle difficoltà insorte nelle ultime ore. Il confronto tra società e tecnico era stato rinviato finora in attesa dell'espletamento delle formalità burocratiche connesse alla disponibilità dello stadio di Potenza per le gare casalinghe e formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di serie C.

Adempimenti, peraltro, già finalizzati con congruo anticipo rispetto al termine del 4 giugno. Una frattura tra società e tecnico che potrebbe anche sanarsi nelle prossime ore, quando le parti si rivedranno per l'incontro decisivo.