Il pareggio "casalingo" con il Crotone (1-1) sabato a Potenza non ha scalfito l'itinerario felice e vincente del Sorrento che si conferma, con il Benevento, la squadra leader, con 13 punti in 5 partite. In una ipotetica classifica delle ultime 13 giornate sarebbe addirittura in testa con 28 punti.

Ecco perché Vincenzo Maiuri sottolinea l'importanza del risultato contro i calabresi che vantano l'attacco più prolifico con 40 reti. «Giocare allo stesso livello di una corazzata rappresenta un ulteriore step di crescita spiega l'allenatore, premiato dalla società per la centesima presenza sulla panchina del Sorrento».

Loro hanno creato un paio di situazioni oltre al gol, ma anche il Sorrento si è reso protagonista di tre situazioni pericolose, al di là della rete di De Francesco. I ragazzi hanno dimostrato grande senso di appartenenza, avevano nelle gambe 76 minuti in dieci ad Avellino e due giorni di riposo in meno rispetto agli avversari: vanno solo elogiati».

È rimasto in campo poco più di un quarto d'ora, alla terza presenza part-time in maglia rossonera, Pasquale Riccardi, 20 anni, approdato al Sorrento a gennaio dal Monopoli via Potenza, sfiorando, nel finale, il raddoppio. «Avremmo voluto vincere, ma ci prendiamo il punto meritato sottolinea l'esterno offensivo -. Al Sorrento ho trovato un gruppo che ha reso più facile il mio inserimento». Intanto Mario Ravasio, il bomber del Sorrento, è stato eletto giocatore del mese della Lega Pro. Domenica a Potenza (ore 18.30) arriva il Picerno. Al Comune di Sorrento, intanto, è arrivata la proposta della Tipiesse per il restyling del campo Italia. All'opera, che potrebbe chiamarsi Msc Arena, dovrebbe contribuire anche l'armatore Gianluigi Aponte.