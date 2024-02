Sorrento-Picerno 0-2: ​si ferma la marcia rossonera

Il Picerno ferma l'ascesa del Sorrento che rimane, tuttavia, in zona playoff. Una sconfitta caratterizzata dal vantaggio iniziale del Picerno, in rete già al 9' con il capocannoniere del girone C Murano. Poi, due volte il palo della porta del Picerno ferma la corsa al pareggio del Sorrento. Nel finale la beffa del raddoppio in contropiede della squadra lucana. Si ferma dopo il settimo risultato utile consecutivo (5 vittorie e 2 pareggi) l’ascesa rossonera approdata nell’area playoff.

Timida la reazione del Sorrento, dopo il vantaggio del Picerno.

Alla mezz’ora, tuttavia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo De Francesco serve Fusco, la girata del difensore rossonero fermata dal palo alla destra del portiere Summa.

Nella ripresa il Sorrento riparte con grande determinazione, ma anche tanta confusione che non produce effetti concreti se si esclude il palo colpito dal difensore Biasol per fermare una conclusione di Badje (15’). Nel finale la beffa del raddoppio del Picerno al 49' con Albertini. Il Sorrento interrompe la sua striscia vincente di sette risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi), ma conserva il posto nella griglia dei playoff. Mercoledì, intanto, turno infrasettimanale con la trasferta a Messina.