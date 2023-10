«Per carità un punto è nulla, però un po' di morale fa sempre bene, perché sono ragazzi che veramente ci mettono anima e cuore e vedere sempre gioire gli altri è una cosa, secondo me, non giusta. Tanto, tanto merito a questi ragazzi». Vincenzo Maiuri è realista, ma soddisfatto per il primo punto esterno (1-1) conquistato dal Sorrento a Picerno.

«Una partita dai due volti, nel primo tempo la squadra ha giocato bene aggiunge l'allenatore rossonero -. Ha tenuto bene il campo. In linea con tutte le altre partite, marcato predominio nostro tanto che loro poi hanno inserito un centrocampista in più. Nel secondo tempo, comunque, dovevamo concretizzare qualcosa in più, abbiamo sbagliato delle scelte in fase conclusiva, come spesso succede e ci siamo trovati in difficoltà. La squadra è stata eccezionale nel saper soffrire, sprigionando quel qualcosa che magari c'era mancata in partite precedenti dove eravamo andati anche in vantaggio e non siamo stati capaci di capitalizzarlo e portarlo fino alla fine».

«È stata una bella partita sottolinea Maiuri - tra due squadre che hanno cercato di vincere. Noi, nonostante la classifica, puntavamo a vincere. Tanto che abbiamo preso una traversa e un palo, loro hanno sbagliato il rigore, hanno preso una traversa. Partita bella, combattuta, onore a tutte e due le squadre e a questi ragazzi perché questo pari sostiene i sacrifici del gruppo e ci consente di guardare con fiducia al campionato». Un punto che contribuisce a rasserenare l'ambiente, alimentando comprensibile entusiasmo nei tifosi che hanno seguito la squadra a Picerno. Domani (ore 20.45) si torna in campo a Foggia, primo turno di Coppa Italia.