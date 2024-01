Il Sorrento vince il derby con la Turris ribaltando il risultato nella ripresa: 2-1

Il Sorrento subisce il vantaggio della Turris nel primo tempo, ma nella ripresa ribalta il risultato e si aggiudica un derby caratterizzato da una cornice di bianco, iniziato con 45’ di ritardo per consentire di completare la rimozione della neve caduta nella giornata di sabato sul rettangolo in erba sintetica del Viviani di Potenza.

Nel prepartita si ferma l’ex portiere rossonero Marcone che lascia il posto tra i pali a Pagno.

Il pressing alto della Turris tarda al Sorrento di organizzare la manovra a metà campo, complice anche la contemporanea assente dell’infortunato La Monica e dello squalificato De Francesco. Maiuri conferma il 4-3-3, retrocede Vitale in mediana con Bonavolontà sulla linea di centrocampo affidando a Cuccurullo i compiti di regia.

Caneo ha preparato la partita con cura, conferma il 3-4-3, con l’obiettivo di irretire il gioco avversario già in fase di impostazione dalle retrovie. Dopo una conclusione alta di Saccani (13’), il Sorrento si riaffaccia nella metà campo avversaria intorno al 20’.

La Turris, tuttavia, si difende con determinazione, ma al 31’ una conclusione di Bonavolontà finisce di poco alta sulla traversa e al 34’ è il palo a negare il vantaggio al Sorrento con una perfetta conclusione di Scala da fuori area. Un episodio che attenua la pressione rossonera e rianima i corallini che si rendono pericolosi al 43’ con Pugliese e passano in vantaggio un minuto dopo con Nicolao, che sventa di testa su un pallone vagante in area rossonera. Nella ripresa la pressione del Sorrento è costante e determinata, ma ribalta il risultato tra il 28' e il 31. dopo che Maiuri ha ridisegnato il 4-3-3, inserendo gli ultimi acquisti, Riccardi e Kolaj al posto di Bonavolontà e Badje. Il pareggio di Fusco arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il raddoppio di Ravasio su una veloce ripartenza. La reazione della Turris di esaurisce in due conclusioni di D'Auria (32') e De Felice (35'). Nel finale Maiuri rivede l'assetto tattico passando al 5-3-2 con l'innesto di Panelli e Vitiello al posto di Ravasio e Vitale e il Sorrento conquista la vittoria