Il Sorrento in zona playoff con le reti di Mario Ravasio

Un ruolino di marcia esaltante. Trentadue punti, ottavo posto in classifica, in area playoff. Dal derby vincente con la Turris (2-1) è arrivata la conferma di un Sorrento proiettato verso una stagione di prestigio. Analizzando l’evoluzione delle prime 22 giornate (19 all’andata, 3 del ritorno) si scopre che nelle prime 11 partite il Sorrento ha totalizzato solo 8 punti, nelle successive 11 ben 24. Una squadra volitiva e compatta, guidata magistralmente da Vincenzo Maiuri, ma a sostenere l’inversione di rotta ha contribuito in maniera determinate l’attaccante Mario Ravasio, autore del raddoppio nel derby con la Turris, alla nona rete personale, sempre a segno nelle ultime quattro giornate (Casertana, Giugliano, Cerignola e Turris).

«La rimonta con la Turris – sottolinea l’attaccante rossonero - dimostra un po' anche la mentalità della squadra.

Personalmente sono particolarmente soddisfatto, ma devo sottolineare che tutti uniti, cerchiamo di mantenere un equilibrio sia nei momenti buoni che in quelli peggiori, come a fine primo tempo dove eravamo sotto di una rete. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità perché abbiamo la consapevolezza che questa determinazione potrebbe portarci molto lontano».

Venticinque anni, l’attaccante bergamasco, fisico portentoso, ricorda nelle movenze Erling Haaland, il bomber del Manchester City, alla nona stagione in serie C (110 presenze e 10 reti con Albinoleffe e Lucchese), 22 gare, sempre in campo con il Sorrento finora, ha quasi eguagliato il suo score precedente. «A Sorrento ho trovato l’ambiente ideale per fare bene - aggiunge Ravasio - Mi sento bene e soprattutto sento la fiducia di tutti, dai compagni allo staff, a chi c'è al di fuori dello staff all'interno della società. Questo è molto importante, penso non mi era mai capitato così. Sono felice e cerco di ripagare la fiducia tutte le settimane. Poi, purtroppo ogni tanto non ci riesco. Quello che è certo, la dedica è a quanti hanno creduto in me, alla mia famiglia, al Sorrento, ai compagni, ai sostenitori rossoneri».