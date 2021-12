Sottili punta a chiudere bene l'andata: «A gennaio rinforzeremo la Juve Stabia»

«Banno Natale? Preferisco aspettare la Befana». Un simpatico siparietto, alla vigilia della sfida di Francavilla, con cui il tecnico della Juve Stabia, Sottili, introduce il discorso mercato. A novanta minuti dal giro di boa del campionato, l’allenatore rivela che, nonostante gli sproni del presidente Langella, e la conclusione del girone di andata, l’appuntamento con il diesse Rubino per fare un punto sul mercato è rinviato di qualche giorno.

«Abbiamo deciso, ho chiesto io, in realtà, di aspettare il 22, la prima del girone di ritorno che, però, sarà la sfida che aprirà poi la lunga sosta natalizia. Voglio avere ben chiare le idee, fare un punto della situazione e decidere come muoverci in vista della riapertura del mercato. Ma prima di tutto dobbiamo pensare alla gara di domani».

Vigilia serena, dunque, per la gara di oggi in cui si deciderà la classifica finale dopo le prime diciassette gare del torneo. Per ora la Juve Stabia è in zona play-off:

«Siamo soddisfatti del lavoro fatto – puntualizza Sottili -, ma quello che mi piace pensare è anche che la squadra ha ancora ampi margini di crescita, per cui possiamo fare ancora meglio. Quando dico che allenare questo gruppo è una cosa che mi piace, non sono parole di circostanza, ma un dato di fatto. Questi ragazzi stanno bene insieme, scherzano, ridono, ma se si devono dire qualcosa lo fanno, e nel modo giusto. Per questo sono sereno per il futuro».

Eusepi, premiato in settimana agli “Italian Sport Awards” è a secco da tanto: «Paradossalmente – continua l’allenatore -, quando segnava era il periodo in cui giocava meno bene, da quando è diventato il faro del nostro gioco, il riferimento di tutti, purtroppo non sta trovando la via del gol. Deve solo stare tranquillo, il gol arriverà, ne sono convinto, e che potrà essere importante e decisivo per noi fino alla fine. Obiettivi? Il presidente vuole migliorare sempre, ed ovviamente noi con lui. Giochiamocela una alla volta, col mercato può cambiare tutto, è un campionato equilibrato fino ad ora, le prime della classe saranno sicuramente quelle che se la giocheranno fino alla fine, e noi cercheremo di fare il meglio possibile».