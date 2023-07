Fare la partita sviluppando un calcio propositivo. Non dare punti di riferimento ai dirimpettai di turno, alternando le percussioni per vie centrali a quelle sulle corsie laterali. Chiudere le azioni portando in area di rigore avversaria le due punte, il trequartista e una mezzala. A Palena sta prendendo corpo il 4-3-1-2, alias 4-4-2 a rombo, di Massimo Rastelli.

APPROFONDIMENTI Giugliano, primo giorno di ritiro e un nuovo acquisto: dalla Roma arriva Baldi Juve Stabia: al via la campagna abbonamenti Avellino, i giocatori già "immersi" nel nuovo corso

Dopo aver voltato pagina distendendo i nervi tesi lasciati in eredità dalla scorsa stagione, si lavora in un clima sereno, che agevola la concentrazione. Anche nel secondo giorno di ritiro in Abruzzo, il tecnico di Pompei ha trasmesso alla squadra una serie di dettami tecnico-tattici.

In particolare Rastelli ha spiegato cosa si aspetta di vedere in fase di possesso a partire dal passaggio dei difensori centrali per avviare la manovra. Particolarmente coinvolti i terzini, invitati a dialogare con il trequartista o gli interni della mediana, chiamati ad allargarsi per aprire varchi di cui approfittare. «Tommaso, valuta tu se giocare la palla subito in verticale o spingere sulla fascia per andare a metterla in mezzo» ha detto Rastelli rivolgendosi a Cancellotti, che si è presentato a stampa e tifosi al termine della sessione di fatiche mattutina.

«Non me ne frega nulla se sbagliate, forza!» ha aggiunto Rastelli invitando i suoi ragazzi a non accontentarsi di giocate scolastiche.

«Cattivi, cattivi!» lo sprono a Plescia e Fusco, sollecitati a far gol per completare con successo l'esercizio.

Concetti chiari come le idee dell'allenatore che, incassata la sua conferma sulla panchina dell'Avellino, ha immediatamente espresso la volontà di far combaciare il riscatto personale e quello dei biancoverdi facendo leva su un sistema di gioco a trazione anteriore.

Non speculare ma aggredire è l'imperativo, farlo in maniera armonica, coprendo bene gli spazi secondo precisi sincronismi, è la chiave per rendersi pericolosi senza mettere a repentaglio l'equilibrio globale. Equilibrio che, al netto di dinamiche di mercato che potrebbero portarlo lontano dall'Avellino, è di nuovo pronto a contribuire a garantire Antonio Matera.

Il centrocampista ha realizzato una delle reti nel corso delle fatiche mattutine: smaltiti i postumi della febbre che gli hanno impedito di svolgere il pre-ritiro a Venticano è tornato a disposizione.

Non hanno potuto, invece, imitarlo i lungodegenti Marcello Trotta e Raffaele Russo; Antonio Pizzella e Lorenzo Moretti, non ancora al top della forma, e l'acciaccato Cosimo Patierno: la storta alla caviglia destra rimediata al "Russo" dall'ex attaccante della Virtus Francavilla viene costantemente monitorata.

In giornata, per far fronte allo stop di Pizzella, si è aggregato al gruppo l'estremo difensore della formazione Primavera, Salvatore Caravano.

A rassicurare i cronisti presenti, però, ci ha pensato proprio Patierno: «Roba di poco conto, qualche giorno di pazienza e mi rivedrete in campo».

Per ingannare l'attesa, intanto, il bomber ha continuato le sue immersioni nel fiume Aventino dove ha fatto tappa pure Rastelli: soddisfatta la richiesta "scaramantica" dei giornalisti che gli hanno fatto notare che nell'estate del 2015 il suo collega Massimo Oddo aveva sfidato quelle stesse acque gelide conquistando la Serie A con il Pescara il 9 giugno 2016.

Una passeggiata nell'acqua, quella di Rastelli, condita da battute che hanno scatenato le risate dei suoi calciatori. Anche questo è il termometro del clima che si respira.

Chi non ha sorriso, e non per le battute di Rastelli, è stata la Magma: sponsor tecnico dell'Avellino. Galeotte le pettorine, griffate Zeus, nelle quali sono stati alloggiati i GPS che forniscono i dati sugli allenamenti dei giocatori dell'Avellino.

Un particolare che non è passato inosservato a Maurizio Sole, titolare della Magma. Sole ha deciso di manifestare il suo disappunto con un domanda caustica su Facebook: «È Zeus lo sponsor tecnico dell'Avellino quest'anno?».

Poco dopo un altro post è comparso sull'account dell'azienda specializzata in abbigliamento sportivo: «La Magmasports, nell'esprimere vicinanza al proprio presidente, amareggiato per l'utilizzo di materiale tecnico sportivo di aziende concorrenti da parte dell'U.S. Avellino, è certa che si sia trattato di un equivoco e confida nel buon senso della società biancoverde affinché non si ripetano episodi analoghi».

La polemica ha diviso e fatto discutere, amplificata dal dibattito che si è sviluppato sul social network.