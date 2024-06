Nuovo stadio "Pinto". Torna a parlare Antonio Ciuffarella. Il titolare di Aurora Immobiliare, che detiene la maggioranza delle quote di Caserta Stadium, società alla quale partecipano Casertana e Consorzio stabile Santa Rita e che è concessionaria dell'imponente opera da 51 milioni di euro, detta le prossime date da ricordare. «Entro fine mese predisporremo il cantiere. Dopo la pausa estiva cominceremo i lavori a pieno ritmo». La data di inizio delle opere già in passato è stata più volte annunciata e poi rinviata. Da ultimo, all'atto della firma del contratto con il Comune, avvenuta a ottobre scorso, si parlò dei primi mesi di quest'anno, poi di fine primavera.

«Però bisogna capire - ribatte Ciuffarella - che non stiamo per costruire una villetta ma un'opera complessa e imponente. Finora abbiamo fatto tante cose e le abbiamo fatte anche bene. Non dimentichiamo che quello di Caserta è il primo e unico stadio in Italia ad aver ottenuto tutte le approvazioni amministrative prodromiche alla fase esecutiva del progetto, secondo il procedimento dettato dalla nuova legge sugli stadi. Non è affatto una cosa da poco. Adesso non resta che cominciare i lavori e portarli a termine».

Qualche preoccupazione, in alcuni ambienti cittadini, è nata anche in ordine a presunte difficoltà nel reperimento dei fondi necessari alla costruzione: «Con l'inizio dei lavori avremo a disposizione tutti i soldi che servono per portarli a termine - dice ancora Ciuffarella - potranno essere finanziarie o banche, o investitori privati attraverso l'acquisto di porzioni commerciali dell'impianto, toccherà a chi arriva prima. La situazione internazionale ha influito sul mondo della finanza, sono cambiati i tassi di interesse, sono variate le condizioni in generale, ma ora abbiamo tutto sotto controllo. Dobbiamo solo scegliere tra i tanti che si sono fatti avanti. Ci fa però piacere che alla ricostruzione del "Pinto" si siano interessati anche molti interlocutori locali, di Caserta città e della provincia. Se ci sono degli scettici, ci ripenseranno una volta che avremo finito di ricostruire lo stadio».

Su chi in particolare finanzierà i lavori, Ciuffarella non si sbilancia ma su un punto è certo. Per il nuovo "Pinto" non ci sono ostacoli: «Ruspe in azione dopo l'estate, anche se non escludo che qualcosa potremo cominciare a farla anche prima», dice Ciuffarella. C'è anche curiosità su quali settori dello stadio saranno interessati per primi dai lavori. «Sicuramente la curva Nord, forse contestualmente anche i Distinti. Stiamo valutando, anche in considerazione dei requisiti di sicurezza da conservare durante le partite casalinghe della Casertana. Sul tema discuteremo in settimana con la Prefettura, poi prenderemo una decisione. Se decideremo di partire anche dai Distinti - ha detto Ciuffarella - siamo pronti a realizzare contestualmente anche il nuovo Circolo del tennis. Lo faremo nell'area indicata dal Comune (di fronte al "PalaVignola", in zona Saint Gobain, ndr) realizzando il progetto che ci indicherà il Circolo del tennis con l'architetto che si sta occupando di realizzarlo. Non abbiamo alcuna preclusione», ha concluso il titolare di Aurora Immobiliare. D'Agostino e Ciuffarella sono sicuri: tutti gli ostacoli sono superati e il nuovo "Pinto" vedrà presto la luce. Non resta che attendere la concreta realizzazione dell'opera.

Le questioni tecniche

Nel frattempo alla Casertana, incombono le importanti questioni tecniche relative alla scelta del direttore sportivo e alla conferma o meno di mister Cangelosi. D'Agostino scioglierà la riserva sul diesse in giornata, a margine di un ulteriore incontro già fissato da lunedì scorso. Si punta a un volto giovane il cui nome è avvolto dal più stretto riserbo. Il nuovo direttore sportivo dovrà condurre un progetto pluriennale, di due o tre stagioni di durata, che dovrà mettere la Casertana in grado di lottare con fondata ambizione, alla vittoria del campionato di serie C. Primo step, il ringiovanimento della squadra dello scorso campionato anche se nelle intenzioni del presidente c'è la riconferma di alcuni dei calciatori della rosa che costituiscano lo zoccolo duro della Casertana del prossimo anno.