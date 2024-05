Nuovo "Pinto": il nodo fondi rischia di far slittare ancora la data di apertura del cantiere. Il presidente della Casertana D'Agostino più volte, anche di recente, si è detto sicuro che i lavori cominceranno a giugno. Accantonata l'ipotesi Fondo 10 stadi (era anche stato trovato un accordo per il totale finanziamento dell'opera), resta però in sospeso la sostanziale questione dei soldi, provenienti da privati: bisogna trovare i 51 milioni di euro che servono per realizzare l'opera imponente (al netto dei quattro già spesi per la progettazione, come si legge nel piano finanziario).

In questa settimana, sempre secondo il massimo dirigente della Casertana, verrà ulteriormente sfogliata la rosa dei tanti che si sono proposti di partecipare all'impresa e poi, nel giro di qualche giorno, verranno rotti gli indugi. Giugno però si avvicina, la prossima settimana (martedì) scadrà il primo step programmatico della prossima stagione sportiva che è la presentazione della domanda di iscrizione. Ed il cantiere da aprire non è certo di piccola entità.

I tempi, in termini organizzativi, stringono e da Ciuffarella non arrivano rassicurazioni. L'ingegnere di Ferentino che con la sua Aurora Immobiliare detiene la maggioranza di Caserta Stadium (la società concessionaria di lavori e gestione del nuovo "Pinto"), pur contattato, non rilascia dichiarazioni. Da parte sua nessuna previsione certa, se non quella che risale a quest'inverno, quando, all'atto della firma del contratto con il Comune, disse che i lavori sarebbero cominciati in breve tempo.

Le rassicurazioni sulla data di apertura del cantiere sono quelle di D'Agostino e dell'amministrazione comunale. «Il "Pinto" parte», ha detto il vicesindaco Casale, sabato scorso, in occasione della presentazione del prossimo torneo internazionale femminile di tennis aggiungendo poi che «non ci sarà nuovo stadio, senza nuovo circolo», sottolineando che, contestualmente ai lavori per il "Pinto", Caserta Stadium avvierà anche quelli sul terreno di fronte al "PalaVignola", individuato per la realizzazione del nuovo impianto dedicato al tennis in città. Un impegno che, peraltro, D'Agostino e Ciuffarella hanno già messo nero sul bianco nel contratto di concessione del "Pinto" firmato con il Comune, stanziando anche un milione di euro per i lavori necessari per la costruzione del nuovo circolo. Tutto scritto, approvato e certificato. Ora bisogna definire il saliente aspetto finanziario e cominciare le opere. In questa settimana sono previsti incontri che dovrebbero portare una svolta. Diversamente, il nuovo "Pinto" comincerà a vedere la luce più avanti. Quando, al momento, è impossibile saperlo. Sul punto, da parte di D'Agostino, non c'è alcuna preoccupazione.

Prosegue in sede il lavoro di predisposizione della domanda di iscrizione. In queste ore si stanno mettendo in opera alcuni accorgimenti all'impianto di videosorveglianza dello stadio. Piccole modifiche per ottenere le certificazioni inerenti alla licenza nazionale per l'impiego dell'impianto nelle gare di C.

Le manovre

Tiene banco, sul lato tecnico, anche la questione allenatore. Quasi certo il cambio in panchina con l'addio tra Cangelosi e D'Agostino che sembra ormai solo questione di tempo. Non dovessero esserci ripensamenti, in cima alla lista di gradimento del presidente c'è l'allenatore della Roma Primavera Federico Guidi.Per lui, rimasto affettivamente legato alla Casertana dopo l'avventura di tre anni fa, si tratterebbe di un ritorno.che poi è l'impostazione tattica prediletta anche da Cangelosi. Di conseguenza tutti gli elementi della rosa di quest'anno sarebbero pronti a lavorare su quel sistema di gioco. Calapai, Anastasio, Sciacca, Tavernelli e Toscano in cima alla lista delle preferenze per la riconferma. Poisu cui si può certamente puntare anche per il futuro. Ma anche Soprano, che pur accantonato nell'ultimo periodo, sarebbe molto gradito a Guidi che lo ha avuto a Teramo in C. Per il momento solo intenti e voci di mercato. D'Agostino deve prima confrontarsi con Cangelosi e Degli Esposti, poi prendere una decisione definitiva e programmare la squadra che sarà.