Il Benevento mantiene l'imbattibilità con Auteri, consolida il primato di migliore squadra del 2024 e del girone di ritorno, e accorcia in classifica dalla Juve Stabia (portandosi a -7 dalla vetta) e dallo stesso Picerno (ora a -1 dal secondo posto). I giallorossi si godono l'impresa compiuta su un campo dove in precedenza aveva vinto solo la capolista. Con il nuovo allenatore il bilancio è di 5 vittorie e 3 pareggi in 8 gare per un totale di 18 punti collezionati: nessuno ha fatto meglio tra le squadre del girone C.

Al Donato Curcio i sanniti la ribaltano in un minuto e si aggiudicano l'intera posta in palio con pieno merito, dominando nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sotto di un gol per via di un rimpallo che ha favorito la conclusione di Ceccarelli all'altezza del dischetto. Così come la scorsa settimana avevamo sollevato qualche perplessità sulla scelta di avvicendare ben 8 elementi dando vita ad un turnover massiccio contro il Cerignola, stavolta va dato atto al tecnico di aver messo in campo la migliore formazione possibile e di aver azzeccato anche tempi e uomini nelle sostituzioni.

La vera sorpresa è stata rappresentata da Carfora, il 18enne al primo gol tra i professionisti, che nessuno si aspettava potesse essere gettato nella mischia in una sfida così complicata e con la squadra per giunta sotto di un gol, ma è notorio che se c'è una cosa che ad Auteri non è mai mancata, è il coraggio nelle scelte. Molti avranno storto il muso o l'avranno preso per matto quando ha buttato dentro il ragazzino e invece ha avuto ragione lui su tutta la linea. Carfora è stato preferito a Bolsius, l'olandese che l'allenatore sta cercando di disciplinare tatticamente. Sontuosa la partita di Nardi, eccezionale quella di Pastina che, nonostante un ingenuo giallo sul groppone (che tra l'altro lo fa finire nell'elenco dei diffidati insieme ad altri otto compagni) nella ripresa, ben coadiuvato da Berra e Terranova, ha alzato un muro invalicabile, non lasciandosi superare almeno in quattro circostanze nell'uno contro uno da ultimo uomo. Bene nel complesso un po' tutti, anche se elementi come Ciano e Starita possono e devono fare di più. Un crescendo il match di Lanini, che con le sue sgasate ha messo sovente in difficoltà i dirimpettai, propiziando il secondo gol. Positivo l'innesto in corsa di Pinato, determinante su entrambe le reti: prima conquistandosi il rigore del pari e poi innescando in verticale lo stesso Lanini sul raddoppio di Carfora.

Entrato benissimo anche Ciciretti, glaciale nel tirare un rigore, dopo 2 minuti esatti di attesa per via dell'infortunio occorso a Biasiol (autore del fallo) contro un portiere che era in trans agonistica e fino a quel momento aveva parato tutto: se non avesse alzato la traiettoria, Merelli lo avrebbe neutralizzato in quanto aveva intuito la direzione. Apprezzabili le prove di Masciangelo, Simonetti (che deve prendere confidenza con un ruolo mai ricoperto in passato e sta crescendo poco alla volta) e Talia. Le condizioni di quest'ultimo sono da valutare: è difatti uscito claudicante per via di una forte botta rimediata in un contrasto (l'arbitro non ha neanche fischiato fallo). Sotto osservazione anche Capellini, in panchina senza essere impiegato a causa di una contusione al quadricipite con il Cerignola. Gli esami hanno escluso lesioni e domani, alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe essere in gruppo.

Auteri ha premiato i suoi ragazzi concedendogli due giorni e mezzo di riposo. Quasi tutti ne hanno approfittato per tornare alle rispettive abitazioni dopo due mesi e mezzo dalla festività natalizie. Giovedì doppia seduta, venerdì sgambatura a porte aperte. Auteri ha comunque già la testa alla sfida di lunedì contro il Sorrento. Un appuntamento da non fallire dopo il pari interno con il Cerignola per proseguire l'inseguimento alle prime due posizioni in classifica.