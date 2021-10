Sussulto della Paganese dopo tre ko: 2-0 al Potenza

Con una grande prova di squadra, l'esperienza dei suoi uomini e anche un pizzico di sofferenza, la Paganese reagisce alle tre sconfitte di fila superando un Potenza mai domo per 2-0. Fra le reti di Murolo e Piovaccari anche diverse chance per i rossoblù, in crisi di risultati.

Decisivo il gol in avvio di Murolo al quarto d'ora: su calcio piazzato di Zito (alla prima da titolare e fra i migliori) la torre di Schiavi libera al tiro Guadagni, conclusione sporcata dalla difesa e corretta in rete da Murolo per il vantaggio della Paganese. Poi serve un super Baiocco su Coccia e Piana per preservare il risultato, mentre Guadagni prima dell'intervallo cestina il raddoppio vanificando un'azione in solitaria a campo aperto.

Nella ripresa molto meglio il Potenza, che sfiora il pareggio colpendo il palo con Volpe e mettendo in apprensione gli azzurrostellati, i quali tirano un po' i remi in barca complice la stanchezza. Firenze si fa ipnotizzare da Marcone, Baiocco è attento su Costa Ferreira così, sui titoli di coda, Piovaccari appone il sigillo finale sul successo della Paganese.

IL TABELLINO

MARCATORI: 15’pt Murolo (PAG), 49’st Piovaccari (PAG).

PAGANESE (3-4-2-1): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Murolo (24’st Sbampato); Zanini, Tissone, Zito, Manarelli; Firenze (44’st Scanagatta), Guadagni; Castaldo (18’st Piovaccari). A disp.: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Viti, Perlingieri, Pica, Sussi, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia (24’st Banegas), Piana (39’st Cargnelutti), Gigli, Maestrelli; Zagaria (24’st Vecchi), Sandri (39’st Sessa), Ricci; Costa Ferreira; Volpe, Salvemini (14’st Baclet). A disp.: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Zenuni, Sepe. All.: Gallo.

ARBITRO: Costanza di Agrigento

NOTE: spettatori:1000 di cui 200 ospiti. Ammoniti: Gigli (POT), Tissone (PAG), Coccia (POT), Piana (POT), Baiocco (PAG), Firenze (PAG), Murolo (PAG), Manarelli (PAG), Zito (PAG) . Recupero: 1’pt, 5’st. Angoli: 3-4.