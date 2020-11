In attesa della sfida di Bari, la Juve Stabia riabbraccia Iacopo Cernigoi. L’attaccante, positivo al Covid-19, ha finalmente avuto esito negativo del tampone, e dopo aver assistito alla fida con Bisceglie dalla tribuna torna a disposizione di Padalino: «Dopo l’ultimo controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19 effettuato al calciatore Iacopo Cernigoi – comunica ufficialmente il club -, la Juve Stabia comunica che ha dato esito negativo. Risultato guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare, ritorna a disposizione di mister Pasquale Padalino».

