Taranto-Avellino 2-2, pari amaro contro l'ex Capuano

I lupi strappano un pari sul campo del Taranto dell’ex Eziolino Capuano. I biancoverdi ottengono un punto dopo due pesanti sconfitte consecutive, ma non fanno salti di gioia. Finisce 2-2 tra irpini e pugliesi. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio nel primo tempo. Segna al 18esimo Tommassini. Ma la squadra di Rastelli non ci sta e prova a rimettersi in carreggiata.

L'Avellino va vicino al gol in due occasioni. Il pareggio arriva al quarantesimo con D’Angelo. Nella ripresa ci sono occasioni nel primo quarto d’ora per entrambe le formazioni. Sono i pugliesi a raccogliere per primi i frutti. Tommassini al quindicesimo si ripete e regala il vantaggio momentaneo al Taranto. C’è la reazione dell’Avellino che sfiora il 2-2 con Tito su punizione. La rete giunge poco più tardi: è il minuto 33 quando Matera mette i conti in pari. Cinque giri completi di lancette e triplice fischio. Alla fine nessuno esulta.

TARANTO-AVELLINO 2-2

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti (19' st Formiconi), Antonini, Sciacca; Mastromonaco, A. Romano, Mazza, Labriola, Ferrara; Bifulco (40' st Nocciolini), Tommasini (48' st Rossetti). A disp.: Loliva, Caputo, Provenzano, Fontana, Citarella, Colurciello, Marini, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All.: Capuano.

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Mazzocco (22' st Di Gaudio), Matera, D'Angelo; Russo, Marconi (40' st Gambale), Kanoute (35' st Maisto). A disp.: Pizzella, Tammaro, Sottini, Garetto, Tounkara, Ricciardi, Perrone.

ARBITRO: Cerchi di Carbonia.

MARCATORI: 18' pt Tommasini (T), 40' pt D'Angelo (A), 15' st Tommasini (T), 33' st Matera (A).