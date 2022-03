Taranto-Avellino 0-1, ai lupo basta un gol di Bove

L’Avellino ritrova subito la strada del successo. A Taranto arriva il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Palermo di domenica scorsa. Basta un gol del difensore Bove, all’undicesimo del secondo tempo, per consentire ai lupi di agguantare i tre punti. Una vittoria preziosa, con una buona prova. Nella prima frazione di gioco i biancoverdi hanno sfiorato la rete con Plescia e Rizzo, bloccato dalla traversa. Nel secondo tempo, dopo il gol dei lupi, il Taranto si fa pericoloso in un paio d’occasioni. Ma i calciatori dell’Avellino non demordono e cercano il raddoppio. Senza risultati gli assalti alle due porte. Si chiude con la vittoria di misura degli ospiti.