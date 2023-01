Taranto-Gelbison 0-0: è pareggio allo stadio Iacovone

La Gelbison ottiene un buon punto sul campo del Taranto e riesce a rimanere fuori dalla zona rossa. Un pareggio ampiamente meritato dagli uomini del tecnico Fabio De Sanzo, che per questa gara contrariamente a quanto anticipato ha mutato lo schieramento tattico proponendo tre attaccanti: oltre all'ex Infantino, poi sostituito al termine della prima frazione da Graziani, ha schierato Tumminello e De Sena, in un 3-4-1-2.

Identico schieramento per gli ionici di Eziolino Capuano. La gara per lunghi tratti non ha offerto spunti degni di rilievo per merito dei cilentani che sono riusciti a chiudere tutte le iniziative del Taranto, e la prima frazione ad eccezione di un tiro quasi nel finale di tempo di Tumminello, il taccuino è rimasto bianco. Nella ripresa i due tecnici hanno dato spazio agli uomini della panchina e la gara ha offerto qualche spunto in più soprattutto in chiave Gelbison che con Savini sfiora la rete del vantaggio.

Il match si ravviva nei minuti finali: quando all'84' il Taranto fino a quel momento abulico riesce a creare una grossa occasione con Semprini che sugli sviluppi di una puzione prova la rovesciata ma trova l'ottima risposta di Anatrella. La Gelbison replica subito dopo due minuti sull'asse De Sena -Tumminello, con quest'ultimo che impegna Vannucchi e salva il risultato. Poi nel secondo dei 4 minuti di recupero la Gelbison resta in dieci: Papa, subentrato a Uliano, nel giro di dieci minuti incappa in due gialli e viene espulso. Non succede più nulla e la gara finisce 0-0. Per il Taranto è la quinta partita senza reti. La Gelbison con questo punto sale a 28 e giovedì nel turno infrasettimanale ospita al Guariglia di Agropoli il Cerignola.