Taranto-Juve Stabia 2-0, è la rivincita dell'ex Capuano

Una bruttissima Juve Stabia piega il capo di fronte al grande ex, Eziolino Capuano, perdendo in malo modo allo Iacovone di Taranto, sfoderando una prestazione tra le peggiori viste quest’anno dall’undici di Colucci.

Il tecnico cambia idea all’ultimo e conferma il tridente avanzato senza Santos, l’ultimo arrivato, e con Pandolfi, ancora inconcludente, al centro del tridente con Silipo e Bentivegna. Il Taranto fa gioco, cerca di fermare con un centrocampo a cinque la manovra stabiese, ma ne scaturisce un primo tempo bruttissimo in cui una sola occasione per Infantino, e un solo affondo per la Juve Stabia, con Vannucchi che anticipa Pandolfi, legittimano il risultato ad occhiali.

Brutta anche la ripresa, condizionata, ma in positivo, dai cambi (forzati) di Capuano. Raicevic è incontenibile, e alla mezzora inventa il vantaggio pugliese. Sul suo lancio Peluso atterra in area Vona, dal dischetto Antonio Romano trova il vantaggio rossoblù. Juve Stabia che accusa il colpo, non basta l’innesto di Santos, per lui pochi minuti ed una buona giocata, ad evitare la sconfitta che si concretizza nel finale (42’) con l’ex Giuseppe La Monica che, ancora imbeccato da Raicevic piazza il diagonale alla destra di Barosi per il 2-0 finale.