Taranto-Paganese 1-1, ci pensa sempre Firenze

La Paganese non rompe il tabù trasferta, ma conquista un punto su un campo ancora inviolato che sa di vittoria. Allo Iacovone gli azzurrostellati frenano sull'1 a 1 il Taranto, che nell'ultima mezz'ora ha provato in tutti i modi con un uomo in più a vincere la gara. Nel finale di primo tempo Saraniti porta in vantaggio i suoi dagli 11 metri, mentre è Firenze a pareggiare i conti poco prima dell'ora di gioco. Da segnalare anche il rigore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati