La Turris riassapora al Liguori un altro derby storico, a distanza di ben 24 anni. Al comunale torna di scena l’Avellino, reduce dalla vittoria di misura contro la Cavese. Non sarà della gara – questa la cattiva notizia per mister Fabiano – l’attaccante Luca Giannone, ancora bloccato da una contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra. Nel corso della settimana aveva preso a serpeggiare un certo ottimismo a proposito delle possibilità di recupero dell’ex Catanzaro, già tenuto a riposo precauzionale contro la Vibonese. Ed invece per Giannone il semaforo resta rosso.

Alla vigilia del match, l’analisi di Franco Da Dalt. «Domani, col mercato ancora in corso, comincia un altro campionato. Sarà difficilissimo», esordisce l’esterno, ex di turno.

Da quel 27 settembre – giorno del rinvio della gara del Partenio Lombardi causa nubifragio – di acqua ne è passata sotto i ponti. «Eravamo un punto di domanda. Dovevamo metterci in mostra – incalza Da Dalt –, lavorare e trovare i meccanismi giusti. Abbiamo indubbiamente fatto qualcosa di molto positivo e dobbiamo quindi continuare. Come tutte le squadre di alta classifica, l’Avellino verrà a giocarsela a viso aperto e non certo a chiudersi dietro. Noi ce la giocheremo, come sempre. Stiamo bene e lavoriamo tanto».

Dopo la Vibonese, Da Dalt incontra un altro pezzo del suo passato calcistico. «Nutro grande stima nei confronti di piazza e società, ma Avellino è – appunto – il mio passato. Adesso sono felice di essere a Torre e ringrazio tutti, dal presidente, al direttore al mister per questo».

È stato un mese di gennaio intenso per l’esterno: dal rinnovo con la Turris all’interesse del Bari. «Ad un calciatore fa indubbiamente piacere sentir parlare di sé in certi termini, ma io vivo il presente e l’unica cosa che voglio è continuare a far bene alla Turris. Sto bene qui».

In settimana la società ha fatto sapere d’aver destinato ai propri abbonati i nuovi codici messi a disposizione da Eleven Sports e Lega Pro per assistere – in esclusiva – alle gare del prossimo mese. «Sono tanti gli abbonati che da giovedì ne hanno fatto richiesta – spiega il dirigente Onofrio Colantonio – presso lo Store Turris. Ricordo che i codici potranno essere ritirati anche i prossimi lunedì e martedì, dalle ore 15 alle ore 17, e che attivandoli entro il 31 gennaio, si avrà l’opportunità di seguire in esclusiva il prossimo mese che, complici i turni infrasettimanali, sarà pieno di impegni. Ribadisco, ancora una volta, che gli abbonamenti sottoscritti per questo campionato saranno validi anche per il prossimo, come annunciato mesi fa dal presidente». Sull’Avellino: «La mente va al primo derby, poi rinviato. Ricordo l’emozione nel respirare aria di professionismo».

Convocati – Oltre a Giannone, fuori dalla lista diramata da mister Fabiano anche Brandi, Sandomenico e Giordano.

Ventiquattro i calciatori convocati dal tecnico:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Longo, Pandolfi, Persano, Salazaro.

