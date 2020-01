Dopo due mesi esatti, l’Avellino di Capuano riassapora l’amaro gusto della sconfitta e finisce fuori dalla griglia playoff. Un brutto regalo per l’allenatore di Pescopagano che, nel giorno del suo compleanno, si è disperato non poco in tribuna dove ha scontato la giornata di squalifica. Finale amaro per i biancoverdi ma sconfitta sostanzialmente giusta per una squadra a cui non è bastato il cuore contro un buon Teramo. © RIPRODUZIONE RISERVATA