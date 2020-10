L’impresa già appariva complicata alla vigilia per una serie di fattori. In primis perché il Teramo è ormai una certezza di questo campionato e lo ha confermato anche ieri sera con la terza vittoria in quattro partite (più il pareggio di Bari) ed una prestazione da applausi. Inoltre, la trasferta del Bonolis non è nata sotto una buona stella per la Casertana. Già orfana di Castaldo, Origlia, Cavallini e Fedato (fermatosi nella rifinitura), quindi con poche soluzioni offensive, i rossoblù hanno dovuto anche far fronte a due possibili casi Covid. Uno certo scoperto sabato che ha fatto slittare la partenza, l’altro dubbio colpa di un tampone “inconclusivo”: fatto sta che ieri in distinta mancavano Ciriello e Santoro rispetto all’elenco dei convocati. Uno scenario che dà la misura di quanto complicata si è fatta, prima ancora di cominciare, la gara di Teramo per gli uomini di Guidi, sconfitti 2-0 dai gol di Iotti e Ilari.

