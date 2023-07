Juve Stabia ad Alfedena, vietata l'amichevole col Bari

Tanto lavoro, forza, potenza e possesso palla per la Juve Stabia ad Alfedena nella sede del ritiro. Il tecnico Guido Pagliuca punta ad una preparazione che sia costante nel tempo per i gialloblù che intanto crescono numericamente con l’arrivo dei due difensori Folino e La Rosa: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla Carrarese, del difensore Francesco Folino, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Ferrara, ha vestito le maglie di Spal, Cesena, Reggiana, Cosenza, Empoli e Pianese. La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del difensore Alessandro La Rosa, classe ’02, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Catania, ha vestito le maglie dell’Arezzo, del Giarre e del Pordenone».

Unica nota stonata la decisione della Questura de L’Aquila di vietare l’amichevole con il Bari, in programma il 28 luglio: «La S.S.

Juve Stabia comunica che, a seguito del tavolo tecnico tenutosi questo pomeriggio presso la Questura dell’Aquila, non è stato autorizzato per motivi di ordine pubblico lo svolgimento della gara amichevole tra Bari e Juve Stabia, inizialmente in programma nella giornata di venerdì 28 luglio».