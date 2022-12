Salvo sorprese, che quando si parla della Turris non sono mai da escludere, oggi sarà il giorno del nuovo tecnico corallino. Il quarto dall'inizio di una stagione tormentata, che alla fine dell'anno solare vede il club del presidente Antonio Colantonio al quartultimo posto in classifica. Dopo Max Canzi, esonerato ancor prima di iniziare il torneo di serie C a causa di un disastroso precampionato e Pasquale Padalino (che dopo un buon inizio, si è visto costretto a lasciare a causa di una serie di deludenti prestazioni), ad andare via prima di Natale è stato David Di Michele: l'ex attaccante dell'Udinese è stato sollevato dall'incarico pochi minuti dopo l'annunciata sconfitta con la Virtus Francavilla, ennesima disfatta di un periodo caratterizzato dalle assenze, che hanno pesato sull'andamento della Turris almeno quanto le continue indecisioni dell'allenatore, arriva a Torre del Greco con grandi speranze ma evidentemente mai del tutto integratosi.

Questa mattina il massimo dirigente corallino e il direttore generale Rosario Primicile incontreranno Walter Novellino, indiziato numero uno al ruolo di nuovo trainer della Turris: è suo il profilo ritenuto più idoneo dal club torrese. Se l'intesa dovesse essere raggiuta, nel pomeriggio l'ex tecnico di Napoli e Juve Stabia dirigerà già il primo allenamento dopo la pausa natalizia. Se invece le due parti non dovessero accordarsi, con ogni probabilità la seduta di questo pomeriggio verrà invece diretta dal secondo di Di Michele, Lorenzo Salvatore, per dare alla Turris la possibilità di valutare altre piste, tra le quali spicca quella di Giuseppe Scienza, ancora legato da un anno di contratto con la Pro Vercelli e soprattutto fisicamente lontano dall'Italia in questo periodo. Comunque sia, la dirigenza non vuole sbagliare la scelta, che per svariate ragioni dovrà essere quella definitiva, almeno fino a giugno. Per questo, qualsiasi tipo di decisione sarà presa con ponderazione.

Del resto, le contestazioni al presidente e al direttore generale dei quasi cento supporter giunti a Francavilla, hanno fatto capire alla società che anche la piazza non accetterebbe un'altra soluzione avventurosa come quelle che hanno finora guidato il club. Per la Turris poi c'è un triste precedente: l'ultima volta che sulla panchina corallina si susseguirono quattro tecnici diversi, la squadra chiuse la stagione con una retrocessione. Bisogna tornare indietro di oltre venti anni, all'annata 2001/02, con la Turris dell'allora presidente Domenico Pesce che in serie D vide sfilare in panchina Ussia, Strino, Formicola e Raiola. Alla fine di quella stagione, i biancorossi imboccarono la strada dell'Eccellenza e di lì a poco di un fallimento che li costrinse lontano dal calcio professionisti per quasi un ventennio. Un precedente poco rassicurante che fa il paio con quello della stagione 1994/95, in serie C1, quando in panchina sedettero Merolla, Santosuosso, Mirolla e infine Di Somma. Anche quel campionato si chiuse con una retrocessione, giunta al termine dei playout col Catanzaro.